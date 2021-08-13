Polonya’da aşılamaya katılım düştü: Hükümet çareyi aşıları satmakta buldu

Polonya'da corona virüsüne karşı aşılama sürecine katılımın azalması sonucu hükümet 1 milyon 900 bin doz aşıyı satma kararı aldı. Aşıların İspanya, Portekiz, Ukrayna ve Gürcistan'a satılacağı öğrenildi.

SOZCU.COM.TR

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Corona virüsü salgınında bugüne kadar 18 milyon kişinin aşılandığı Polonya’da aşıya olan ilgi azalıyor. Aşılanma oranının nüfusun yüzde 47’sine tekabül ettiği ülkede son haftalarda katılımın azalması sonucu hükümet corona virüsüne karşı geliştirilen aşıları satıyor.

Hükümet, yaklaşan dördüncü dalgadan endişe duysa da corona virüsü aşılarını ziyan etmemek için böyle bir karar verdi. Hükümetin, aşıların kontratının daha önce yapılması nedeniyle teslimatın askıya alınması yerine farklı ülkelere satılması yönünde karar verdiği açıklandı.

İSPANYA, PORTEKİZ, UKRAYNA VE GÜRCİSTAN ALACAK

İlk etapta İspanya ve Portekiz’e 500 bin doz aşı satılacağı bildirilirken, sonraki aşamada 1 milyon dozun Ukrayna’ya, 400 bin dozun da Gürcistan'a satılması kararlaştırıldı. Belarus, Vietnam ve Arnavutluk’un da Polonya aşılarıyla ilgilendiği belirtilirken, Polonya Hükümet Stratejik Malzemeler Ajansı vatandaşlar için depolarda birkaç milyon aşının yedekleneceğini aktardı.

Öte yandan son 24 saatte 196 yeni vakanın tespit edildiği ülkede 6 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana 2 milyon 884 bin 974 vaka tespit edilen Polonya’da toplamda 75 bin 297 kişi yaşamını yitirdi.