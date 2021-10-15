Reuters’a konuşan Türk yetkililer: Suriye’ye askeri müdahaleye hazırlanıyoruz

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, "Eğer ABD ve Rusya ile görüşmelerde başarı sağlanmazsa Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde ABD destekli Kürt terör örgütlerine daha fazla müdahale etmeye hazırlanıyor" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan Türk yetkililer olası bir askeri operasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türk yetkililer Türkiye’nin, ABD ve Rusya ile diplomasi yolu başarılı olmazsa ABD’nin desteğini alan ve PKK’nın uzantısı olan YPG’ye Suriye’nin kuzeyinde muhtemel bir askeri operasyon düzenlemeye hazırlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta başında Ankara’da yaptığı açıklamalardan sonra gelen bu iddia uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Terör örgütünün bölgedeki Türk güçlerine saldırısı sonrasında Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, “Özellikle durmadan bize karşı saldırıların düzenlendiği Tel Rıfat bölgesinin temizlenmesi şart” dedi.

ZAMANLAMA BELLİ DEĞİL

Reuters’a konuşan yetkili henüz askeri müdahalenin zamanlamasının ya da planının belli olmadığını söyledi. İsmini açıklamayan yetkili Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT’in hazırlık içerisinde olduğunu aktardı.

Yetkili, “Bunun kararı alınıyor ve gerekli koordinasyon ilgili ülkelerle yapılıyor. Bu konu Rusya ve ABD ile görüşülecek” dedi. Yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ayın sonunda İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşecek G20 Zirvesi’nde konuyu ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceğini dile getirdi.

Reuters’a açıklama yapan bir diğer yetkili ise, “YPG, sınırdan en az 30 kilometre uzağa itilmeli. Saldırıların olduğu bölgeler Rusya’nın kontrolü altındaydı” dedi. Bu yetkili de Erdoğan’ın Putin ve Biden ile konuşacağını dile getirerek, “Eğer diplomasiden bir sonuç çıkmazsa ve PYD bölgeden ayrılmazsa operasyon kaçınılmaz gözüküyor” yorumunu yaptı.

2 ÖZEL HAREKAT POLİSİ ŞEHİT OLMUŞTU

Ekim ayının başında Suriye’nin Mera kasabasında PKK/YPG’li teröristler saldırı düzenlemişti. Terör örgütünün düzenlediği saldırıda iki özel harekat polisi şehit olurken 2 polis de yaralanmıştı.

Saldırıda Suriye Görev Gücünde görevli Gaziantep Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit olurken, 2 polis ise yaralandı.

Bu saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı bölgesinde Türkiye’yi hedef alan saldırının “artık bardağı taşırdığını” söylemiş ve “en kısa sürede gereken adımları atacaklarını”nın altını çizmişti.

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