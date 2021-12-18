Rusya araya girdi: Türkiye ile Ermenistan yakınlaşıyor çünkü…

Son dönemde gündemde olan Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ile ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Rusya, iki ülkenin normalleşme sürecinde 'arabulucu' rolü üstleneceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Türk Lirası'ndaki sert değer kaybı ve ekonomik belirsizliği konuşurken, dış politikada Ermenistan ile normalleşme sürecine girildi. İki ülke ticaret, turizm ve politika konularında karşılıklı adımlar attıklarını açıkladı.

Ermenistan ile normalleşme süreci adımları atılırken, Rusya’dan konuyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

Ermenistan ile normalleşme süreci ile ilgili olarak Rusya’nın devreye girdiği bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ermenistan’ın Rusya’dan Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesinde arabuluculuk rolü üstlenmesini istediğini doğruladı.

‘ERMENİSTAN BİZE BAŞVURDU’

Zaharova, Rusya’nın Türkiye bu konuyu görüşüp görüşmediği sorusuna, “Ermenistan’ın Erivan ile Ankara arasındaki ilişkileri desteklemek için arabulucu olarak bize başvurduğunu teyit edebilirim” dedi.

Zaharova, “Rusya herkesin bildiği gibi Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için çaba gösteriyor. Ülkemiz, bu konuya gelecekte de her türlü desteği göstermeye hazır. Bu sürecin başlamasının bölge toplumlarının yakınlaşmasına ve özellikle günümüzde geçerli olan komşuluk ve güven ortamının oluşmasına kesinlikle katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Zahaorva konuyla ilgili gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini açıklarken, “Ancak durumun hassasiyeti nedeniyle müzakere sürecine zarar vermeyecek bilgilendirmeler yapacağız.” dedi.

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN NORMALLEŞME SÜRECİ

Öte yandan, ABD merkezli Orta Doğu analiz ve haber sitesi Al-Monitor, son dönemde gündemde olan Türkiye ve Ermenistan’ın normalleşme sürecini incelediği bir analiz yazısı yayınladı.

Türkiye’nin derin bir ekonomik kriz yaşadığı vurgulanan yazıda, “Türkiye’nin ulusal para birimi lira, Merkez Bankası’nın 16 Aralık’ta üst üste dördüncü kez faiz oranlarını düşürmesinin ardından bu hafta düşüşe devam etti.” ifadeleri yer aldı. Bu durumun Türk halkını ‘derin bir yoksulluğa’ ittiği vurgulanırken, kazanan ve kaybedenler incelendi:

KAZANANLAR: KONUT PİYASASASINA YATIRIM YAPAN YABANCILAR

KAYBEDENLER: TÜRK OTOMOBİL ALICI FİRMALARI VEYA KİŞİLER

Al Monitor, iç piyasada büyük bir gerileme yaşayan Türkiye’nin ekonomik krizin ortasında Ermenistan’la ilişkileri normalleşme seviyesine taşımasını yorumladı.

Yazıda, “Ermenistan ile normalleşme liraya yardımcı olmayacak, ancak yine de potansiyel olarak etki edebilme ihtimali var.” ifadeleri yer aldı.

Ekonomik krizin ortasında, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu hafta Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkileri normalleştireceğini ve İstanbul ile Erivan arasındaki charter seferlerinin yeniden başlayacağını duyurmuştu.

BIDEN DESTEK VERMİŞTİ

Türkiye ve Ermenistan arasında 1915 yılında ‘sözde soykırım’ ile gerileyen ilişkiler, Türkiye’nin Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan’ı desteklemesi ile iyice gerilmişti.

Abdullah Gül, Eylül 2008’de Ermenistan’ı ziyaret eden ilk Türk devlet başkanı olurken, 2009’da normalleşme protokolleri imzalanmasına rağmen ilişkiler kısa sürede yeniden bozulmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Nisan 2021’de yaptığı açıklamada sözde Ermeni soykırımını tanıdığını açıklamış ve bunu yapan ilk ABD başkanı olmuştu. Bu açıklama, Türkiye ile ABD ilişkilerinde de kırılma yaratmıştır.

‘ERDOĞAN’A FAYDA SAĞLAMAZ’

Al Monitor, bu hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarından yola çıkarak Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin girdiği yeni süreci değerlendirdi. Yazıda, ” Çavuşoğlu’nun bu hafta yaptığı açıklama, Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme hareketinin bir parçasıysa, kamuoyunun dikkatini ekonomik krizde uzaklaştırmak için yeterli olmayabilir” ifadeleri yer aldı.

Yazıda, “Ermenistan ile normalleşmenin Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde şansını artırması için herhangi bir ekonomik fayda sağlamayacağı” vurgulandı.

Daha önce Bloomberg de “Türkiye, Ermenistan'la ilişkilerin iyileşmesinin Ankara'nın Washington ile ilişkilerini yumuşatmasını umuyor. Biden ve Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmede iki NATO müttefikinin ortak güvenlik ve ekonomik çıkarlarının masaya yatırıldığı kaydedilmişti. Erdoğan, enflasyonun fırladığı ve 2023 seçimleri öncesinde kendisine desteği tehdit eden ekonomiyi istikrarlaştırması için herhangi bir dış politika hamlesinden büyük faydalar sağlayabilir” ifadeleriyle iki ülke ilişkilerini yorumlamıştı.

İlginizi Çekebilir Kremlin: Erdoğan'ın Putin'le dostane bir ilişkisi var

İlginizi Çekebilir Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme sürecine Biden yorumu

İlginizi Çekebilir Bloomberg Erdoğan'ın memleketi Rize'ye gitti: AKP'ye güven azalıyor