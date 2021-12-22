Rusya-Ukrayna krizi büyüyor: Savaş öncesi son hazırlıklar

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz sürerken, Rusya'nın sınıra asker yığmasının ardından NATO ve ABD'den yeni bir karşı adım geldi. Rusya'nın 'olası bir işgal' öncesi 'siber saldırılar'dan yararlanabileceğini ön gören Batı bloğu, tedbir için yeni bir adım attı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde yaşanan gerginlik, NATO ve ABD’nin de devreye girmesi iyice tırmanırken, Rusya'nın çok yakında Ukrayna'yı işgal etmeye başlayabileceği söylemlerinin ardından Batı’dan yeni bir adım geldi.

ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD ve İngiltere’nin, olası bir işgalden önce Ukrayna’nın elektrik şebekesi, bankacılık sistemi ve diğer önemli altyapısına yönelik herhangi bir Rus siber saldırısına karşı koymak için Kiev’e uzmanlar gönderdi.

The New York Times’ın bildirdiğine göre, ABD istihbaratı Kremlin’in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i beceriksiz göstermek ve otoritesini baltalamak için bir ‘siber saldırı’ emri verebileceğine inanıyor.

ABD’li ve İngiliz yetkililer, Ukrayna’ya kaç uzmanın gönderildiği konusunda yorum yapmaktan kaçınırken, bir İngiliz hükümet sözcüsü, yardımın tamamen savunma amaçlı olduğunu söyledi.

SINIRA 100 BİN ASKER GÖNDERDİ

ABD Senatosu istihbarat komitesinin bir üyesi New York Times’a, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması halinde ilk hamlenin ‘siber saldırı’ olarak yapılacağını ön gördüklerini söyledi.

Maine’den bağımsız bir senatör olan Angus King, “Ukrayna’ya bir istila veya başka bir tür saldırı olursa, bunun siber saldırı ile başlayacağına dair en ufak bir şüphe olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında gerginliğin tırmanması ile Moskova yönetimi, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker yığdı. İşgal etmeyi planladığını reddediyor, ancak NATO’dan güçlerini doğu ve orta Avrupa’dan çekmesini talep ediyor.

PUTİN’DEN GÖZDAĞI

Kremlin, NATO’nun doğuya doğru genişlemesinin Rus ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu öne sürerken, bu iddia batı askeri ittifakı tarafından reddediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki gerilime NATO ve müttefiklerinin neden olduğunu söyledi. Putin, üst düzey komutanlara yaptığı konuşmada, “Şu anda olanlar, Avrupa’da artan gerilimler, yolun her adımında onların hatası” dedi. “Batılı meslektaşlarımız bu açıkça saldırgan tutumu sürdürürse, uygun askeri-teknik önlemleri alacağız ve düşmanca adımlara sert tepki vereceğiz.”dedi.

Eleştirmenler, Kremlin’i düşmanları hedef almak için bilgisayar korsanlarını (istihbarat ajanları veya siber suçlular) kullanmakla suçluyor.

İlginizi Çekebilir ABD: Rusya Ukrayna'yı işgal ederse yaptırımlar masada

İlginizi Çekebilir Putin'den NATO ve ABD'ye gözdağı: Sert bir şekilde karşılık vereceğiz

İlginizi Çekebilir Tehlikeli yakınlaşma: Putin ve Xi, ABD ve NATO'ya karşı görüşecek