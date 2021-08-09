Rusya’da vaka sayısı 22 binlerde seyrediyor

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden olan Rusya'da vaka sayısı düşmek bilmiyor.

SOZCU.COM.TR

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Salgının başladığı günden beri vaka sayılarının ağırlıklı olarak 5 haneli seyrettiği Rusya’da yeni veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 22.160 insanda Covid-19 tespit edildiği belirtildi. Yetkililer başkent Moskova’da vaka sayısının 2.150 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Ülkede salgının başladığı günden beri vaka sayısı 6.469.910’a çıktı.

Öte yandan ülkede Covid-19’a bağlı sebeplerle kayıtlara geçen ölüm sayısı da 769 olarak duyuruldu. Ülkede Covid-19’a bağlı sebeple ölenlerin sayısı bu artışla 165.650’ye çıktı.

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