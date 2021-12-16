Rusya’dan Alman yargısının kararına tepki

Kremlin yönetimi 2019'da bir parkta Çeçen militanın öldürülmesi ile ilgili dün Alman mahkemesinin kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Kremlin yönetimi, Çeçen eski bir militanın 2019’da Berlin’deki bir parkta öldürülmesinde Rus devlet birimlerinin parmağı olduğuna yönelik Alman mahkemesinin verdiği dünkü kararın hoş olmadığını fakat bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz arasındaki ilişkileri etkilememesinin gerektiğini açıkladı.

Almanya’daki bir mahkeme, Gürcistan vatandaşı etnik Çeçen Tornike Khangoshvili’nin 2019’da Berlin’in merkezindeki bir parkta gündüz vakti infaz edilmesiyle ilgili davanın karar celsesinde Rus Vadim Krasikov’u Moskova’nın talimatıyla cinayet işlemekten suçlu bularak ömür boyu hapse mahkum etmişti.

Rusya’nın dışişleri bakanlığı bugünkü açıklamasında 2019’daki cinayette Rus devlet birimlerinin dahil olduğu iddiasını “asılsız suçlama” olarak niteleyip, reddetmişti.

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