Rusya’dan, Çeçen lider Ramazan Kadirov’a destek

Kocaeli'nde bir süre önce açılan ve Cevheer Dudayev'in adı verilen park, Türkiye ve Çeçenistan arasında krize neden olmuştu. Rusya'dan bu krize tepki ise gecikmedi...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye ile Çeçenistan arasında yaşanan park gerilimine Rusya da dahil oldu.

Kısa bir süre önce Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından çılan Cevher Dudayev Parkı, Çeçenistan'ı ve Çeçen lider Ramazan Kadirov'u ayağa kaldırmıştı.

Rusya'ya karşı savaşan ve Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Dudayev'i terörist olarak tanımlayan Kadirov kişisel sosyal medya hesabından Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adeta ateş püskürmüştü. Türkiye'yi “teröristlere arka çıkmakla” suçlayan Kadirov, açılan bu parka misilleme yapma hazırlığı içerisinde olduğunu ve bir parka terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın adının verilebileceğini söylemişti.

RUSYA HOŞNUTSUZLUĞUNU DİLE GETİRDİ

İki ülke arasında yaşanan park krizi ile ilgili son olarak Rusya’dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, Moskova’nın Türk kentindeki bir parka Çeçen ayrılıkçıların lideri Dzhokhar Dudayev’in adının verilmesiyle ilgili duyduğu hoşnutsuzluğu diplomatik kanallardan Ankara’ya ilettiğini söyledi.

Peskov, “En hafif tabirle Türkiye’de bu tür isimleri onaylamadığımızı diplomatik kanallardan Türk meslektaşlarımıza bildirdik” dedi.

‘DUYGUSAL VE AÇIKLANABİLİR BİR TEPKİ’

Kremlin yetkilisi ayrıca Çeçen lider Ramzan Kadirov’un bu olaya tepkisinin oldukça açıklayıcı olduğunu söyledi. Peskov, “Bu, Rus bölgesini kontrol etmeye çalışan teröristler tarafından başlatılan ve kışkırtılan bir savaşı atlatan Rus bölgesinin başkanının çok duygusal ama açıklanabilir bir tepkisi” dedi.

Putin’in basın sekreteri, “Bu teröristlerin liderlerinin Dudayev olduğunu” yineledi.

Peskov, “Son zamanlarda maalesef Türkiye’nin bir bölgesinde parklardan birine bu teröristin adı verildi. Elbette bu, tüm Çeçenler için, Rusya Federasyonu içindeki Çeçenya Cumhuriyeti için çok acı bir karar” dedi.

KADİROV, RUSYA’YA ÇAĞRI YAPMIŞTI

21 Aralık’ta Kadirov, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na hitaben yazdığı mektupta Türk makamlarının eylemlerine yanıt vermesini istemişti.

Çeçen lider ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Rusya Federasyonu ile şeffaf ve dürüst ilişkileri” destekleyip desteklemediğini açı açık belirlemeye çağırdı. Çeçen lidere göre, Türk makamlarının mevcut eylemleri Türk-Rus ilişkilerine doğrudan bir tehdit oluştururken, acil bir şekilde fark edilmeli ve önleyici diplomatik tedbirler alınmalı…

İlginizi Çekebilir Ramazan Kadirov'dan Türkiye'ye tehdit gibi mesaj: Erdoğan'a sesleniyorum

İlginizi Çekebilir 650 bin dolarlık vurgun yapan 'Çeçen' çetesi çökertildi

İlginizi Çekebilir Baba Vanga'nın 2022 kehaneti maalesef doğru çıktı: 30 bin yıllık virüs uyandı