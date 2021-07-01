Sezgin Baran Korkmaz davasının savcısı konuştu: ABD ve Türkiye’nin başvurusu masada

ABD’nin kara para soruşturması nedeniyle hakkında arama kararı çıkartıp iadesini istediği, Türkiye'nin de benzer nedenden hakkında tutuklama kararı olduğu için Avusturya'dan iadesini istediği Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili Wels Başsavcılığı SÖZCÜ'ye özel açıklama yaptı.

Başsavcılık, ABD'nin iade dosyasının geldiğini, Türkiye'nin iade talep dosyasının da Viyana tarafından kendilerine ulaştırıldığını belirtti. Viyana Mahkemesi’nin son anda dosyayı Wels’e aktardığı belirtiliyor.

SÖZCÜ SORDU, SAVCILIK YANITLADI

ABD ya da Türkiye’ye iade konusunda, Avusturya Suçluların İadesi Anlaşması Yasası'nın 10. maddesi gereğince karar verilecek.

SÖZCÜ’nün, “Korkmaz'ın iadesi süreci ne zaman başlayacak? Yetkili mahkeme ve ABD ile Türkiye'nin iade talepleri size ulaştı mı? Hangi ülkeye iadesi söz konusu?” şeklindeki sorularına Wels Eyalet Yüksek Mahkemesi Başsavcılığı'ndan, dosyanın içeriğine ait olmayan cevaplar geldi.

“ELİMİZDE BİR İADE TARİHİ YOK”

Başsavcı Vekili Christoph Weber imzalı yazılı açıklamanın ilk bölümünde, yetkili mahkeme ve mahkemenin numarası yer aldı.

“Dava gizli görüleceği için bunu açıklayamıyoruz” diyen Weber, iade süreci ve Pazartesi günü görülecek dava ile ilgili olarak, “Şu anda elimizde sınır dışı edilme, istenilen ülkeye gönderilme ile ilgili bir tarih yok. Kamuya açık bir dava olup olmayacağı konusunu sormuştunuz. Tutuklama prosedürünü içeren davalardan olduğu için genelde bu kamuya açık değildir” dedi.

MAHKEME, İKİ ÜLKEDEN BİRİNE KARAR VERECEK

Kendilerine Amerika'nın ve ardından da Türkiye'nin iade talebinin ulaştığını belirten savcı vekili Weber, “Ancak şimdi buna mahkeme karar verecek. Mahkeme, ABD'ye mi, yoksa Türkiye'ye mi gönderilmesinin hangisinin yasaya uygun olduğuna bakacak. Bunun için sanığın ifadesi alınacak” açıklamasını yaptı.

Weber, şu anda sadece “İade talebiyle ilgili süreçle ilgilendiklerini başka konulara ve içeriği ile ilgili sorulara giremeyeceklerini” de özellikle vurguladı.

İŞTE İADE MADDESİ

Avusturya’nın, suçluların iadesi ya da Avusturya'dan sınır dışı edilmesini öngören yasasının 10. maddesi Korkmaz hakkındaki kararda da uygulanacak.

Hakim, bu 10. maddeye göre, “ABD ya da Türkiye'ye gönderilmesi” kararını verecek. Önce Sezgin Baran Korkmaz dinlenecek ve ardından karar çıkacak.

Sürecin seyrini belirleyecek 10’uncu maddede, “Bir kişinin başka bir ülkeye iadesi/gönderilmesi, bir mahkeme tarafından ceza verilmesini gerektirecek bir fiili olması halinde; veya yine mahkeme tarafından bir fiile istinaden verilmiş cezanın infazının gerektiği durumlarda; soruşturma- kovuşturma önlemlerini içeren bir devletin, Avusturya yasalarına uyacak şekilde iade talebi ile mümkün olur” deniliyor.

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