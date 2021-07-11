Sinovac kabusu sürüyor: İkinci ülkede de yüzlerce sağlık çalışanı öldü

Dünya çapında 4 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı Çin’de geliştirilen Sinovac aşısı ile ilgili “etkisizlik” endişesi hızla yayılıyor…

Endonezya’da iki doz Sinovac aşısı olan 131 doktor ve sağlık çalışanının ölmesi sonrasında benzer bir açıklama da Tayland’dan geldi. Salgının başladığı günlerde Türkiye ve Endonezya gibi sağlık çalışanlarına Sinovac aşısını yapan Tayland’da iki doz corona virüsü aşısı olan yüzlerce sağlık çalışanı ve doktora corona virüsünün bulaştığı ortaya çıktı.

Tayland Sağlık Bakanlığı iki doz corona virüsü aşısı olan 618 sağlık çalışanına corona virüsü bulaştığını duyurdu. Bakanlık Nisan ayından Temmuz ayına kadar 618 insana virüsün bulaştığını duyururken, “Bir hemşire yaşamını yitirdi. Bir diğer sağlık çalışanının durumu ise ağır” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nda görevli kıdemli yönetici Sopon Iamsirithawon, “Üçüncü doz risk altındaki sağlık çalışanlarının bağışıklığını kuvvetlendirecektir. Ya AstraZeneca kullanılacak ya da mRNA türü aşılardan biri kullanılacak” dedi.

ABD’NİN BAĞIŞINI BEKLİYORLAR

Salgının başladığı günden beri 336.371 insana bulaşan corona virüsüne bağlı sebeplerle 2711 insan yaşamını yitirdi. Bugün Güneydoğu Asya ülkesinde yapılan açıklamada ise 9.418 insana corona virüsünün bulaştığı belirtildi. Yetkililer 91 kişinin de corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sağlık çalışanlarına Şubat ayında Sinovac aşısı veren Tayland’da Haziran ayında AstraZeneca aşısı verilmeye başlandı. Ülke, bu ayın sonunda ABD’den gelecek 1.5 milyon Pfizer-BioNTech aşısı bağışını beklerken Ekim ayında da sipariş edilen 20 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının gelmesi planlanıyor.

İlginizi Çekebilir Sinovac araştırmasını yürüten ünlü bilim insanı corona virüsünden öldü

İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanlığı Sinovac aşılarının B18880035A serisinin kullanımı durduruldu