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Şirketlere home office baskını: 48 bin euro ceza

Avrupa corona önlemlerini sıkılaştırıyor. Kuralları ihlal edenlere ağır para cezaları geliyor. Özellikle de, geçiş sürecinde Home Office (evden çalışma) modelini geliştirmek isteyen ülkeler, şirketlere ağır baskılar uygulamaya başladı.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 11:28, 17/01/2021
Haberler Dünya
Şirketlere home office baskını: 48 bin euro ceza

Almanya, HomeOffice çalışmaya ağırlık vermesi kararı aldı ve Salı günkü toplantıların ardından bununla ilgili önlemler açıklanacak. Fransa ve Belçika, özellikle “HomeOffice'ten verim alamayıp işçilerini geri çağıran” şirketleri takibe aldı.

1000 KİŞİ ŞİRKET DENETİMİNDE

Birçok Avrupa ülkesinde, ilk corona virüsü kapanmasında daha çok kişinin HomeOffice çalıştığı, ikinci kapanmada insanların yeniden ofislere dönmeye başlandığı görülüyor.

HomeOffice çalışmayı denetlemek için Belçika 1000 kişiyi görevlendirdi. Bunlar şirketlere ani baskınlar yapacak ve kararlara rağmen personelini getirten firmalara 48.000 Euro'ya (yaklaşık 433.000 TL) kadar ceza verilecek. Nisan ayına kadar bu yoğun ceza baskısının sürmesi bekleniyor.

Almanya Avrupa Belçika Corona Euro Fransa para salı
Yayınlanma Tarihi:11:25,