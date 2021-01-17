Şirketlere home office baskını: 48 bin euro ceza

Almanya, HomeOffice çalışmaya ağırlık vermesi kararı aldı ve Salı günkü toplantıların ardından bununla ilgili önlemler açıklanacak. Fransa ve Belçika, özellikle “HomeOffice'ten verim alamayıp işçilerini geri çağıran” şirketleri takibe aldı.

1000 KİŞİ ŞİRKET DENETİMİNDE

Birçok Avrupa ülkesinde, ilk corona virüsü kapanmasında daha çok kişinin HomeOffice çalıştığı, ikinci kapanmada insanların yeniden ofislere dönmeye başlandığı görülüyor.

HomeOffice çalışmayı denetlemek için Belçika 1000 kişiyi görevlendirdi. Bunlar şirketlere ani baskınlar yapacak ve kararlara rağmen personelini getirten firmalara 48.000 Euro'ya (yaklaşık 433.000 TL) kadar ceza verilecek. Nisan ayına kadar bu yoğun ceza baskısının sürmesi bekleniyor.