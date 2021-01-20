Son dakika… ABD’de tarihi gün! Başkan Joe Biden yemin edecek
ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreni başladı. ABD Kongre Binası'nda yapılan yemin töreni başlarken, törenin yapıldığı bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındı.
ABD’nin yeni başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris’in yemin törenini Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts yürütüyor. Corona virüsü salgını nedeniyle milyonlarca ABD vatandaşı törene katılamıyor.
Yemin töreni öncesi ABD askerleri ABD Kongre Binası çevresinde Foto: Reuters