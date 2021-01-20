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Son dakika… ABD’de tarihi gün! Başkan Joe Biden yemin edecek

ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreni başladı. ABD Kongre Binası'nda yapılan yemin töreni başlarken, törenin yapıldığı bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Derleyen: Atakan YORULMAZ
Güncellenme: 19:24, 20/01/2021
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’de tarihi gün! Başkan Joe Biden yemin edecek

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris’in yemin törenini Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts yürütüyor. Corona virüsü salgını nedeniyle milyonlarca ABD vatandaşı törene katılamıyor.

20 OCAK
19:15
20 OCAK
19:15
Uçuşlar Biden yemin edene kadar durduruldu
Federal Havacılık İdaresi'ne göre, Washington Reagan Ulusal Havaalanı'ndaki ticari uçuşlar, Joe Biden'in yemini edene kadar durduruldu.
20 OCAK
19:07
20 OCAK
19:07
ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris
ABD'nin yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris açılış töreninde. Kocası Doug Emhoff ile birlikte ABD Kongre Binası'na gelen Harris, Joe Biden ve eşi ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. Harris, ABD'nin ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Güney Asya kökenli başkan yardımcısı olacak.

 

20 OCAK
19:05
20 OCAK
19:05
Washington'dan ayrılan Trump, Florida'da
Beyaz Saray'dan ayrılan Donald Trump ve eşi Melania Trump, Florida'ya indi. Trump, Washington'dan ayrılmadan 'Siz harika insanlarsınız. Harika bir ülkedeyiz. Başkanınız olmak benim için büyük onur' ifadesini kullanmıştı.
20 OCAK
19:00
20 OCAK
19:00
Trump'tan Biden'a not
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e not bıraktı. Öte yandan, Donald Trump'ın da Joe Biden'a not bıraktığı belirtildi. Bir yetkili, Trump'ın notuna ilişkin, ülkenin ve yeni yönetimin ülkeyle ilgilenmesi için başarı ve dua dileyen 'kişisel bir not' olduğunu belirti.
20 OCAK
18:46
20 OCAK
18:46
Biden'dan eşi Jill Biden'a: Seni seviyorum
Yemin törenine dakikalar kala sosyal medya hesabından paylaşım yapan Joe Biden, 'Seni Seviyorum Jill ve önümüzdeki yolculukta senin yanımda olmana çok minnettarım' ifadesini kullandı. Biden, ABD Kongre Binası'na girişinde el ele tutuştukları bir videoyla mesajını paylaştı.
20 OCAK
18:45
20 OCAK
18:45
Senatörler ve politikacılar yerlerini aldı
Başkanlık yemin töreni için birçok senatör ve politikacı da ABD Kongre Binası'na gelerek koltuklara yerleşti. Törene katılanlar birkaç hafta önce Kongre binasının savaş yeri gibi olduğuna inanamadıklarını belirtti.
20 OCAK
18:35
20 OCAK
18:35
Harris ve Biden yan yana
Joe Biden ve eşi Jill Biden ile Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff, ABD Kongre Binası'nda.
20 OCAK
18:30
20 OCAK
18:30
Biden, törenin yapılacağı yerde
Yemin ederek göreve başlayacak olan ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongre Binası'nda geldi. Joe Biden'a,eşi ve ABD'nin yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi eşlik etti.
20 OCAK
18:25
20 OCAK
18:25
Yüksek Mahkeme Binası'na bomba ihbarı panik yarattı
Bir yetkili, ABD Yüksek Mahkeme binasının bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildiğini açıkladı. İhbar sonrası mahkeme bölgesi güvenlik çemberine alırken Ulusal Muhafızların sayısı artırıldı. İhbarın asılsız olduğu belirtildi. ABD Yüksek Mahkeme Binası, Joe Biden'ın yemin edeceği ABD Kongre Binası'nın karşısında yer alıyor.
20 OCAK
18:15
20 OCAK
18:15
Biden konuşmasında değişiklikler yaptı
Biden'a yakın bir isim, seçilen yeni başkananın konuşmasında değişiklikler yaptığını açıkladı. Senatör Chris Coons, söz konusu değişikliklerde ABD'de yaşanan ayrımcılık ve zorlukların aktarılacağını belirtti.
20 OCAK
18:10
20 OCAK
18:10
Halk yerine 200 bin bayrak
Corona virüs ile ilgili endişeler ve 6 Ocak kongre baskınından sonra artan güvenlik endişeleri nedeniyle, ABD'lilerin yemin törenini izlemesi engellendi. Halkın yerine, açılış komitesi 56 Amerikan eyaletini temsil eden 200 bin bayrak yerleştirdi.
20 OCAK
18:10
20 OCAK
18:10
Obama ve Clinton tören alanında
Eski ABD Başkanı Barack Ocama ve eşi Michelle Obama ile Hillary Clinton, törenin yapılacağı ABD Kongre Binası'nda.
20 OCAK
17:45
20 OCAK
17:45
Obama'dan 'Joe Biden' paylaşımı
ABDde 2009-2017 yıllarında iki dönem başkanlık yapan Barack Obama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanlık yaptığı dönemde yardımcılığını yapan ve ülkenin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Bidenı tebrik ederek şans diledi. Obama, 'Bu senin zamanın' yazarak kendisi ve Bidenın fotoğrafını paylaştı.

 

Yemin töreni öncesi ABD askerleri ABD Kongre Binası çevresinde Foto: Reuters

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Yayınlanma Tarihi:18:50,