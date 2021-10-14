Taliban heyeti VIP’den geçti, Türkiye’ye geldi
ABD öncülüğündeki batılı güçlerin ülkeden ayrılmasıyla 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban'dan üst düzey heyet Ankara'ya ulaştı.
Afganistan’daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.20’de Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.
Havalimanının VIP bölümünden çıkan Muttaki ve heyet, daha sonra kendilerini bekleyen araca bindi. Muttaki, dışarıda bekleyen basın mensuplarına el sallayarak selam verdi. Muttaki ve heyet Ankara’da temaslarda bulunacak.