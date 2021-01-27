Türkiye üzerinden corona virüsü aşısı savaşları

2019 yılının son haftalarında ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve resmi verilere göre 100 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsüne karşı ilaç ve sağlık şirketleri aşı geliştirmeye devam ediyor.

Aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülke aşılama sürecine başlarken ilaç şirketleri de adeta birbirine girdi. Özellikle mRNA teknolojisini kullanan Pfizer/BioNTech aşısı ile Türkiye’de hem test edilen hem de kullanılan Çin’in geliştirdiği geleneksel aşı arasındaki rekabet kızışmaya başladı.

ÇİN AŞISI- ALMAN AŞISI KAVGASI

Avrupa'da Pfizer/BioNTech aşısından sonra gerçekleşen 40'ı aşkın ölüm, Çin tarafından eleştirilmeye başlandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Twitter mesajında, “Pfizer aşısından sonra Almanya'da 10 ölü” diye yazdı. Çin devlet televizyonu, CNN veya Reuters gibi batı medyasının aşıdan sonraki vefat haberlerini takip etmediğini söyledi. Norveç'teki ölümlerin de “net şekilde duyurulmadığı”, henüz yeni teknoloji olan mRNA aşısı için tüm insanların kobay yapıldığını iddia edildi.

Buna batı medyasından cevap geldi. Almanya'nın saygın siyasi gazetesi Frnakfurter Allgemeine Zeitung, “Çin aşısı Sinovac'tan neredeyse hiç veri yok. Türkiye'deki klinik testlerden farklı, Brezilya ve Endonezya'daki klinik testlerden daha farklı etkinlik sonuçları açıklandı. Çinli aşı şirketi, bağımsız araştırmacılar tarafından bir değerlendirme yapılmasını sağlayacak bilimsel verileri bile yayınlamadı” ifadesini kullandı.

MERCK: AŞININ BİR FAYDASI YOK

Amerika'nın ünlü kimya ve ilaç devi Merck, aşı çalışmalarını, “Bunlar, insanın corona atlattıktan sonra ürettiği antikordan daha fazla üretmiyor. Aşı gereksiz” diyerek Pastör Enstitüsü ile geliştirdiği aşı çalışmalarını durdurdu.

Avrupa medyası bunu “Merck'in aşı çalışmasında başarısızlık” diye duyurdu. Oysa, Amerika dışında Merck Sharp & Dohme adıyla faaliyet gösteren şirket, aşı çalışmalarını yetersiz etkinlik nedeniyle bitirdiğini durdurmuş ve “Doğal yolla iyileşmiş corona virüsü hastalarından daha az bağışıklık oluştu” açıklaması yapmıştı.

Önce kızamık aşısı gibi, ardından ebola aşısı gibi aşı üretmeyi deneyen Merck, şimdi önleyici ilaçlara yöneldi.

CUREVAC ONAYLADI, PFIZER REDDETTİ

Aşı satın alınması için özellikle Almanya ile AB'de ise farklı tartışmalar var. Aşı üreticisinin nakil ve teslimat sorumluluğu ile ilgili madde, sorun çıkardı. “AB üyesi ülkeler, zarar ve ziyandan sorumlu” değildir maddesini Pfizer/BioNTech kabul etmedi. Bu yılın ortalarına doğru aşısına onay gelmesi beklenen Curevac ise bunu kabul etti.

İlgili sözleşmeler kamuoyuna açıklanırken İtalya, sorumluluk almayan Pfizer/BioNTech'i yasal işlemle tehdit etti. AB ile Curevac arasındaki sözleşmede yargı yeri Belçika olarak belirlendi. Pfizer/BioNTech ise, Uluslararası Tahkim Mahkemeleri olmasını istiyor. Bu mahkemeler, başarısız kalan Transatlantik Ticaret Anlaşması'nın ardından Avrupa'da çok yoğun şekilde eleştiriliyor.