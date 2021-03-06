Türkiye’nin de aldığı Çin aşısının fiyatını Rusya açıkladı: Bir dozu 29.7 dolar

Hemen her ülke, vatandaşlarını bir an önce aşılamak için yarışırken, Rusya'nın ürettiği klasik aşı Sputnik V, en çok arananlardan biri oldu. Alman Frankfurter Allegemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, şimdiye kadar 30'dan fazla ülkenin bu aşıyı onayladığını ve talep ettiğini duyurdu.

‘En çok aranan aşılardan biri’ başlığını kullanan gazete, son olarak Mısır, Kırgızistan, Honduras, Guatemala ve Moldova'nın onay verdiğini, daha önce de AB ülkeleri Macaristan ve Çekya'nın bunu istediğini belirtti.

Rus aşısı, bir doz fiyatının 10 dolara kadar gerilemesi ve saklama koşulları nedeniyle çok tercih ediliyor. Sputnik V ile ilgili henüz tam anlamıyla ellerinde veri olmadığını belirten bir grup olsa da, Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kısa süre içerisinde bu aşının onayıyla ilgili süreci tamamlayacak.

EN PAHALILAR ARASINDA

Öte yanda Rus haber ajansı Sputnik, en çok bilinen aşıları karşılaştırdı. Rus aşısının ağır corona vakalarına karşı yüzde 100 koruma sağladığını öne süren ajans, aşıların tek doz fiyatlarını ise şu şekilde duyurdu:

Moderna 37 dolar, Sinovac 29.7 dolar, Sinopharm 20 dolar, Pfizer 19.5 dolar Novavax 16 dolar, Johnson&Johnson 10 dolar, Sputnik V 10 dolar, AstraZeneca: 10 dolar.

Türkiye'nin Sinovac aşısını kaç dolardan aldığı bilinmiyor.

HERKES ALIŞ FİYATINI AÇIKLIYOR

Batılı ülkeler hangi aşıdan ne kadar aldığını, tek doz-çift doz fiyatını, pazarlık aşamalarını ve toptan alış fiyatlarını net şekilde sürekli açıklıyor. Örneğin AB, Pfizer/BioNTech aşısını yaklaşık 16 dolardan, AstraZeneca'yı ise 1.78 euro'dan alıyor.

AB Komisyonu, tüm ülkeler için aşı pazarlıklarını yürütüyor. Bu arada, zaman geçip üretim arttıkça da aşı fiyatları düşüyor.