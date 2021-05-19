Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yahudi ve Araplardan ‘Barış Zinciri’ protestosu

Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bir araya gelen onlarca Yahudi ve Arap "Barış Zinciri" protestosu düzenledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:00, 19/05/2021
HaberlerDünya
Yahudi ve Araplardan ‘Barış Zinciri’ protestosu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Yahudi ve Arap kökenli vatandaşlar saldırılara tepki göstermek için protesto düzenledi.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir araya gelen Yahudiler ve Araplar “Barış Zinciri” adını verdikleri protestoda, Yahudilerin ve Arapların birlikte yaşayabileceklerini ifade etti.

Göstericiler, Eski Şehir bölgesindeki surların önünde yan yana durarak ellerinde, “Umut” ve “Birlikte Geleceğe” yazılı pankartlar taşıdı.

İki taraflı olarak kabul edilebilir bir siyasi anlaşmaya ulaşmak için İsrail hükümetine baskı yapmak olan popüler bir İsrail barış hareketi olan Women Wage Peace tarafından organize edildi.

İlginizi ÇekebilirABD'de İsrail adımı! Silah satışını engellemeye çalışıyorlarABD'de İsrail adımı! Silah satışını engellemeye çalışıyorlarİlginizi ÇekebilirArap Birliği, İsrail'i 'etnik temizlik' yapmakla suçluyorArap Birliği, İsrail'i 'etnik temizlik' yapmakla suçluyor