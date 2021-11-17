Yeri ve tarihi açıklandı… Bill Gates nükleer santral kuruyor

ABD'li milyarder iş insanı Bill Gates, yeni nesil nükleer santral projesini Wyoming eyaletinin Kemmerer şehrinde hayata geçireceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li teknoloji devi Microsoft’un kurucusu milyarder iş insanı Bill Gates, son dönemde corona virüsü salgınıyla ilgili yaptığı açıklamalar ve eşiyle boşanma süreciyle gündeme gelmişti.

66 yaşındaki Gates, şimdilerde ise yapacağı yeni yatırımla uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Tarım arazileri toplamasıyla bilinen Gates bu kez ters köşe yaparak yeni nesil nükleer santral projesini duyurdu.

DAHA ÇEVRECİ ENERJİ



Gates’in kurucusu olduğu TerraPower şirketi, nükleer santrali ABD’nin Wyoming eyaletinin Kemmerer şehrinde hayata geçirecek. Sıvı sodyum soğutmalı reaktöre sahip olacak santralin daha çevreci bir enerji üreteceği öne sürülüyor.

2024 YILINDA BAŞLAYACAK



TerraPower’dan yapılan açıklamada, nükleer santral inşaatının 2024 yılında başlayacağı belirtildi. İnşaatta 2 bin kişinin çalışacağı, nükleer santral faaliyete geçtiğinde de 250 kişiye istihdam sağlayacağı ifade edildi.

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