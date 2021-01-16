AÖL sınav tarihleri belli oldu! Sınavlar online yapılacak

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1’inci dönem sınavları, 25 Şubat 2021de, 2’nci dönem sınavları, 25 Martta başlayacak” dedi.
SINAVLAR ONLİNE OLACAK
Bakan Selçuk, AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak yapılacağını duyurdu. Açık Öğretim Okulları’nda okuyan öğrenciler, sınavlarını Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapacak.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde bakanlık, AÖL kayıt yenileme tarihlerinin kısa zamanda duyurulacağı açıklamıştı.