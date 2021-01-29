Eğitimin patronu SGK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz aralık ayında prim borçları için yapılandırma kararı aldı. Bu karar gözleri, kurumların SGK prim borçlarına çevirdi.

SAYIŞTAY İNCELEDİ

MEB, 2.1 milyar lira SGK borcuyla dikkat çekti. SGK borçlarının nasıl oluştuğunu Sayıştay'ın, son 2 raporu ortaya çıkardı. Eğitimde en önemli borç kalemini SGK alacağının oluşturduğu saptandı. 2019 raporuna göre; MEB bütçesinin yüzde 77.4'ü personel gideri ve SGK primleri için ayrılmış. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, talep edilenden eksik ödeme yaptığı için süreç planlandığı gibi ilerlememiş.

Borç 2.1 milyar

Personel giderlerini bakanlık 81.6 milyar lira belirlese de, Hazine 31.5 milyar lira eksik ödeme ile 50 milyar lira göndermiş. SGK prim ödemesi için planlanan 13.2 milyar lira yerine de, 2 milyar 174 milyon lira eksikle, 10.7 milyar lira gönderilmiş. MEB'in borcu 1 yılda 601 milyon liradan 2.1 milyar liraya böyle çıkmış.

Okulların hepsi borçlu

SGK Şanlıurfa İl Müdürü İsmail Ünlü, peşin ödemede gecikme zam faizinin yüzde 90'nının ve idari para cezasının da yüzde 50'sinin silineceğini Şanlıurfa MEM İsmail Yapıcıer'e yazılı bildirerek, yapılandırma önerdi. Müdür de bu öneriyi tüm ilçe ve okul müdürlerine iletti. İldeki 173 kurum ve kuruluşun tamamı SGK'ya borçlu.

3 kat arttı MEB, prim ödemeleri için 10,4 milyar lira talep ederken, Hazine 9.8 milyar lira ödenek göndermiş. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı SGK'ya 601 milyon lira borçla açılmış. Eylül 2020'deki son Sayıştay raporu, MEB'in prim borcunun 3 kat arttığını ortaya koyuyor.

Köy okulları bile var

81 il milli eğitim müdürlüğü içinde Şanlıurfa'nın SGK prim borcu 1 milyon 62 bin lira… Siverek 1 milyon 38 bin lira, Suruç 757 bin lira ve Harran 328 bin lirayla ilk 3 sırayı alıyor. Halfeti Fıstıközü Köyü İlkokulu, 128 lirayla en az borçlu okul. Onu, 139 lira borçla Bozova Yatılı İlkokulu izliyor.