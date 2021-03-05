Hukuk mezunlarına işsizlik kamuflajı!..

Boğaziçi Üniversitesi'ne gece yarısı alınan kararla açılan hukuk fakültesiyle ülkedeki hukuk fakültesi sayısı 48'i devlet 37'si vakıf üniversitelerine bağlı olmak üzere 85'e ulaştı. Her yıl 16 bin öğrenci alınırken, okuyan öğrenci sayısı ise 100 bine yaklaştı.

3 SORULUK BARAJ

2020 YKS'de devlet üniversitelerine en düşük 33 bin 813'üncü, vakıflara ise 125 bininci aday alındı. Baraj ise önce 190 binden 125 bine, 2022 YKS'den itibaren geçerli olmak üzere de 100 bine indirildi. 2020 YKS'de 100 bininci öğrenci 364, 125 bininci öğrenci ise 353 puan aldı. Aradaki 11 puan fark, 3.5 matematik veya 3.75 edebiyat doğru cevabıyla aşılarak, baraj rahatça geçilebiliyor.

HUKUK FAKÜLTELERİ YÜZDE 21 BOŞALACAK

■ 2020 YKS'de 16 bin 580 kontenjanın 15 bin 295'i doldu.

■ Hukuk fakültesi kontenjanlarının yüzde 8'i boş kaldı.

■ 100 bin baraj ile 125 bin baraj arasında 3 bin 508 öğrenci var.

■ Baraj 100 bine inince, doluluk oranı yüzde 92'den yüzde 71'e düşecek.

“Asgari ücretle çalışan avukat var”

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu:

“Hukuk fakültelerinin sayısı, tıp veya mühendislik gibi maliyet gerektirmediği için kontrolsüz arttı. Avukatlık için staj öncesi veya sonrası sınav yapılmıyor. Stajını yapan, avukat oluyor. İstanbul Barosu'na geçen yıl 6 bin 500 staj başvurusu yapıldı. Son 8 ayda ise 4 bin yeni mezun avukatlık ruhsatı aldı. Mezunlar, çalışmak için büro bulamıyor. İşsiz ya da asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Bu, çok önemli sorunu çözmek yerine alan arabuluculuk ve uzlaştırma gibi sistemlerle daraltılıyor. Hukuk göz ardı edilirken, adalete güven de zedeleniyor” dedi.