Karabıyık: Türkiye’de 2.4 milyon öğrencinin EBA’ya erişimi yok!

Milli Eğitim Bakanlığı verilerini değerlendiren CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, “Türkiye genelinde 2,4 milyon öğrencinin EBA'ya erişimi yok. 16 Mart 2020 tarihinde kapatılan okullarımız, aradan geçen neredeyse bir yılda yüz yüze eğitime başlayamadı” dedi. Siyasi iktidarın öngörüde bulunamayarak gerekli önlemleri almadığına dikkat çeken Karabıyık, şunları söyledi:
“İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ” DİYORLAR AMA…
– Milli Eğitim Bakanlığı'na ek bütçe verilmedi. ‘İtibardan tasarruf olmaz' diyen iktidarın siyasi tercihini okullardan, öğrencilerden tasarruf etmekten yana kullanması inanılır gibi değil. Bütün bu hataların bedelini ise, imkansızlıklar nedeniyle evinde bilgisayarı, televizyonu, interneti olmayan çocuklarımız ödedi” dedi.
EN ÇOK ZARAR GÖREN ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE VAR
– Bakanlık tarafından paylaşılan verilere bakıldığında, Devlet okullarındaki 15 milyon 189 bin 878 öğrenci baz alındığında, öğrencilerin yüzde 15,79'unun yani 2,4 milyon öğrencinin EBA erişimi olmadığı anlaşılıyor.
DÜNYA GENELİNDE EĞİTİME ERİŞEMEMENİN BEDELİ 40 TRİLYON DOLAR
– Gerçekte ise bu sayının çok daha fazla. EBA TV sistemini etkin kullanamayan milyonlarca öğrenci de göz önüne alındığında 6 milyondan fazla öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini söyleyebiliriz. Ayrıca, halen milyonlarca öğrencinin tablet, bilgisayar ve internet erişimi sorunu devam ediyor. Çok sayıda il ve ilçede ise internet alt yapı eksiği olduğu biliniyor. Bu süreçte çocuklar için eğitim hakkı, hayata geçirilemedi. MEB bütçesinin yaklaşık yüzde 1,5'i kadar olan yaklaşık 2 milyar TL maliyet ile EBA erişimi olmayan öğrencilerin tüm sorunları çözülebilirdi. Ancak bu yapılmadı. Dünya genelinde eğitime erişememenin bedelinin 40 trilyon dolar olacağı tahmin edilmektedir. Bu durumdan en çok zararı gören ülkeler arasında Türkiye bulunmaktadır.
– Doğu ve Güney Doğu'da ise durum vahim. MEB'in tespit ettiği bu rakamlar uzaktan öğretime erişimde yaşanan sıkıntının büyüklüğünü göstermektedir. Yüz yüze eğitimde de Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da eğitime erişim açısından sorunlar yaşanırken uzaktan öğretim ile eğitime erişemeyen öğrenci sayısında çok ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu durum öğrenciler arasında var olan makasın derinleşmesine neden olmaktadır.
İL İL EBA’YA ULAŞAMAYAN ÖĞRENCİ SAYILARI
Özellikle Şanlıurfa, Van, Mardin, Ağrı, Şırnak gibi illerle ilgili yeni bir planlamanın yapılması gerektiğine vurgu yapan Lale Karabıyık, EBA’ya erişim sağlayamayan illerdeki öğrenci sayısını rakamları ile verdi: