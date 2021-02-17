Karabıyık: Türkiye’de 2.4 milyon öğrencinin EBA’ya erişimi yok!

Milli Eğitim Bakanlığı verilerini değerlendiren CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, “Türkiye genelinde 2,4 milyon öğrencinin EBA'ya erişimi yok. 16 Mart 2020 tarihinde kapatılan okullarımız, aradan geçen neredeyse bir yılda yüz yüze eğitime başlayamadı” dedi. Siyasi iktidarın öngörüde bulunamayarak gerekli önlemleri almadığına dikkat çeken Karabıyık, şunları söyledi:

“İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ” DİYORLAR AMA…

– Milli Eğitim Bakanlığı'na ek bütçe verilmedi. ‘İtibardan tasarruf olmaz' diyen iktidarın siyasi tercihini okullardan, öğrencilerden tasarruf etmekten yana kullanması inanılır gibi değil. Bütün bu hataların bedelini ise, imkansızlıklar nedeniyle evinde bilgisayarı, televizyonu, interneti olmayan çocuklarımız ödedi” dedi.



EN ÇOK ZARAR GÖREN ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE VAR

– Bakanlık tarafından paylaşılan verilere bakıldığında, Devlet okullarındaki 15 milyon 189 bin 878 öğrenci baz alındığında, öğrencilerin yüzde 15,79'unun yani 2,4 milyon öğrencinin EBA erişimi olmadığı anlaşılıyor.

DÜNYA GENELİNDE EĞİTİME ERİŞEMEMENİN BEDELİ 40 TRİLYON DOLAR

– Gerçekte ise bu sayının çok daha fazla. EBA TV sistemini etkin kullanamayan milyonlarca öğrenci de göz önüne alındığında 6 milyondan fazla öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini söyleyebiliriz. Ayrıca, halen milyonlarca öğrencinin tablet, bilgisayar ve internet erişimi sorunu devam ediyor. Çok sayıda il ve ilçede ise internet alt yapı eksiği olduğu biliniyor. Bu süreçte çocuklar için eğitim hakkı, hayata geçirilemedi. MEB bütçesinin yaklaşık yüzde 1,5'i kadar olan yaklaşık 2 milyar TL maliyet ile EBA erişimi olmayan öğrencilerin tüm sorunları çözülebilirdi. Ancak bu yapılmadı. Dünya genelinde eğitime erişememenin bedelinin 40 trilyon dolar olacağı tahmin edilmektedir. Bu durumdan en çok zararı gören ülkeler arasında Türkiye bulunmaktadır.

– Doğu ve Güney Doğu'da ise durum vahim. MEB'in tespit ettiği bu rakamlar uzaktan öğretime erişimde yaşanan sıkıntının büyüklüğünü göstermektedir. Yüz yüze eğitimde de Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da eğitime erişim açısından sorunlar yaşanırken uzaktan öğretim ile eğitime erişemeyen öğrenci sayısında çok ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu durum öğrenciler arasında var olan makasın derinleşmesine neden olmaktadır.

İL İL EBA’YA ULAŞAMAYAN ÖĞRENCİ SAYILARI

Özellikle Şanlıurfa, Van, Mardin, Ağrı, Şırnak gibi illerle ilgili yeni bir planlamanın yapılması gerektiğine vurgu yapan Lale Karabıyık, EBA’ya erişim sağlayamayan illerdeki öğrenci sayısını rakamları ile verdi:

Şanlıurfa'da 633 bin 207 öğrenciden 349 bin 380'i (yüzde 55,17)

Ağrı'da 142 bin 277 öğrenciden 66 bin 837'si (yüzde 46,97),

Van'da 305 bin 675 öğrenciden 120 bin 340'ı (yüzde 39,36),

Mardin'de 228 bin 467 öğrenciden 81 bin 699'u (yüzde 35,75),

Şırnak'ta 152 bin 954 öğrenciden 50 bin 142'si (yüzde 32,78),

Muş'ta 105 bin 696 öğrenciden 34 bin 120'si (yüzde 32,28)

Hakkari'de 70 bin 710 öğrenciden 21 bin 818'i (yüzde 30,91)

Adıyaman'da 152 bin 379 öğrenciden 46 bin 773'ü (yüzde 30,69)

Gaziantep'te 600 bin 75 öğrenciden 166 bin 283'ü (yüzde 27,71)

Diyarbakır'da 448 bin 515 öğrenciden 74 bin 155'i (yüzde 16,53)

Hatay'da 423 bin 179 öğrenciden 64 bin 339'u (yüzde 15,20)

Adana'da 499 bin 151 öğrenciden 70 bin 303'ü (yüzde 14,08)