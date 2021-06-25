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Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi

Türkiye ile Katar arasında "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolü imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı anlaşmaya göre Katarlı gençler Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecek. Protokolde bu eğitimlere kabul için sınav şartı yok. Kontenjanlar her yıl tespit edilecek. Anlaşma kapsamında hastane kurulması ve işletilmesi de var.

Güncellenme: 08:48, 25/06/2021
HaberlerEğitim
Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi

Türkiye ile Katar arasında “Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği” Protokolü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Protokole göre, Katarlı gençler sınava girmeden Türkiye’de tıp, diş hekimliği, eczacılık sağlık meslek yüksek okulu, hemşirelik alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alabilecek. Protokolde eğitime kabul edilecek öğrencilerle ilgili şartlar sıralanırken, YKS ya da herhangi bir sınav şartından bahsedilmedi.

HASTANE KURULABİLECEK, İŞLETİLEBİLECEK

Protokolde misafir öğrencilerin yanı sıra misafır personel de istihdam edilecek. Sağlık kurumlarının kurulması, işletilmesi ve sağlık hizmeti sunumu alanında karşılıklı bilgi paylaşımı ve yardımlaşma da iş birliği kapsamına alındı. Ayrıca hasta tedavisi, sağlık lojistiği alanında iş birliği, sağlık alanında ortak tatbikat ve ziyaretler düzenlenmesi de öngörüldü.

PARALI MI OLACAK, PARASIZ MI?

Protokol kapsamında görevlendirilen misafir personel ve misafir öğrencilerin mali ve özlük hakları da belirlendi. Faaliyetlerin ücretli, ücretsiz veya indirilmiş ücret karşılığında düzenlenmesine kabul eden ülke karar verecek.

ASKERİ UÇAKLA ÜCRETSİZ SEYAHAT

Protokolde Katarlı misafir personel ve yakınları ile Katarlı öğrencilerin mümkün olan hallerde askeri hava/kara ulaşım araçlarından ücretsiz istifade edebilecek. Askeri orduevi ve misafirhanelerden de yararlanabilecekler.

Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Hava Tabip Tuğgeneral Durmuş Aydemir tarafından imzalanan protokol 5 yıl için düzenlendi, aksi beyan edilmedikçe bu sürenin sonunda her yıl otomatik olarak uzayacak.

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Yayınlanma Tarihi:08:41,