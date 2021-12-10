KYK burs ve kredi ödemeleri 2022 yılında ne kadar?

Üniversite eğitimi sırasında maddi olarak destek almak isteyen öğrencilere verilen KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları henüz açıklanmadı. Bu yıl KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencilerine aylık 650 lira aylık ödenecek. KYK burs ve KYK kredi ücretlerine 2022 yılı itibariyle zam yapılması bekleniyor.

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Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK), burs ve kredi başvurusu yapan üniversite öğrencilerine ödeyeceği miktar belirlendi.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL’ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçları henüz açıklanmadı.

* KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

* Geçtiğimiz senenin tarihleri göz önüne alındığında KYK burs ve kredi sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.