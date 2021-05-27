LGS sınav giriş belgesi: LGS sınav yerleri e Okul sayfasında nasıl öğrenilir?

Milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisinin merakla beklediği tarih yaklaştı. Bu hafta sonu Türkiye genelinde LGS sınavı heyecanı yaşanacak. Öğrenciler, aylardır çalışmalarını yaptığı LGS sınavında ter dökecek. İşte LGS sınavı ile ilgili son gelişmeler…

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS NE ZAMAN?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

LGS KAÇ DAKİKA VE SAAT KAÇTA?

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.