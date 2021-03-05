“Makas açıldı eğitim çöker”

Türkiye'deki ilk ve orta dereceli okullar, yeni normalleşme süreci ile birlikte 2 gün okulda, 2 gün de evde dijital eğitime başladı. Bu düzenlemeyle; 5.2 milyon ilkokul öğrencisi ve 5.7 milyon ortaokul öğrencisi ile 8. ve 12. sınıflar fiili olarak hibrit eğitime geçmiş oldu. Yeni kararların eğitimdeki etkilerini Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu şöyle anlattı:

MAKAS AÇILDI

“Salgında, okulları 1 yıl gibi uzun süre kapalı tutan nadir ülkelerden biri maalesef Türkiye'dir. Dünya salgında, ‘öğrenme krizi' gerçeğiyle yüzleşti. Avrupa bu nedenle özellikle anaokulu ve ilkokulları açık tutmaya çalıştı. Gelinen noktada artık öğrenme yoksulluğundan bahsediliyor. Mali imkanları olan ile olmayan çocuklar arasındaki makas açıldı. Türkiye'de öğrenme yoksulluğunun yüzde 38'e çıktığı uluslararası raporlara da yansıdı. Sosyal adalet ve ülkenin geleceği için bu çok büyük bir risk…”

10 YAŞ ALTI KRİTİK

“Uzaktan öğrenme özellikle 10 yaş altı için beyin gelişim fonksiyonları açısından imkansız. O nedenle dünya anaokulu ve ilkokulları öncelikli açtı. Türkiye'de o yaşlardaki zincir kazanımlar için yaz aylarında makul bir süre okulları yüz yüze eğitime açmalı. Çünkü halen bazı okulları açıp, bazılarını açamıyoruz.”

SİSTEM ÇÖKER

“Bu süreç 10 yaş altı için çok kritik bir dönem. Eğer, bu çocukları öğrenmiş kabul edersek, bu yılın kazanımlarını veremediğimiz için eğitim sistemi lego gibi ortasından çöker. Kayıpların kazanıma dönüşmesi için çok acil yeni bir müfredat düzenlemesine ihtiyaç var. Türkiye bu süreçte, ölçme fonksiyonlarını yeterince yerine getiremedi. Bu nedenle OBP'nin bu yıl 8. ve 12. sınıflarda uygulanmaması gerekir. Uygulanırsa, notu şişirilen ile adil not verilen öğrenciler arasında çok büyük bir haksızlığa yol açılır. Çünkü, çok küçük bir puan bile binlerce öğrenciyi sıralamada çok geriye atıyor.”

YAŞ AÇIKLANSIN

“Sağlık Bakanlığı, her ilde yaş gruplarına göre vaka ve hasta sayısını eskiden olduğu gibi açıklamalıdır. Veriler açıklanırsa, veliler çocuğunu güvende hisseder ve okula gönderir. Okullarda tedbirler alınıyor. Haritadaki mavi ve sarı illerdeki okulların da haftaya tamamen açılması gerekir.”

UNESCO VERİLERİ

■ 210 ülkeden 194'ü okulları kapattı.

■ 115 ülkede okullar hızla geri açıldı.

■ 50 ülkede halen kısmi kapalılık var.

■ 28 ülkede okullar eğitime kapalı.