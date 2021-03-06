MEB: Bir okul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İzmir Bayraklı’daki bir ilkokulumuzda, bir velimizin açıklamalarıyla kamuoyu gündemine yansıyan iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından söz konusu duruma ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır.

* Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir. DHA