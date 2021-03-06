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MEB: Bir okul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir Bayraklı'daki bir ilkokulumuzda, bir velimizin açıklamalarıyla kamuoyu gündemine yansıyan iddialar üzerine bakanlığımız tarafından söz konusu duruma ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır" denildi.

Güncellenme: 17:48, 06/03/2021
HaberlerEğitim
MEB: Bir okul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İzmir Bayraklı’daki bir ilkokulumuzda, bir velimizin açıklamalarıyla kamuoyu gündemine yansıyan iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından söz konusu duruma ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır.

* Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir. DHA

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