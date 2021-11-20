MEB’in ‘hediye’ uyarısı eğitimcileri kızdırdı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nde maddi değeri olan hediyeleri kabul etmemesi yönündeki uyarı yazısı eğitimcilerin tepkisini çekti.

Latif SANSÜR

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Milli Eğitim Bakanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde tüm Milli Eğitim Müdürlüklerine bir yazı göndererek, hediyelerle ilgili uyarı yaptı.

Milli Eğitim Bakan yardımcılarından Petek Aşkar, eğitimcilerin Öğretmenler Günü’nde maddi değeri olan hediyeler kabul etmemesinin sağlanması istedi.

Yazıyı “öğretmene çarpık bakış açısı” olarak nitelendiren Eğitim-İş Aydın Şubesi bir basın açıklamasıyla tepkisini dile getirdi.

“ÇARPIK BAKIŞ”

Söz konusu yazıda öğretmenlerin hediye alarak tarafsızlıklarını bozmamaları, devlete olan güven ve itibarı sarsmamaları tembihlenmesine tepki gösterilen Eğitim-İş açıklamasında “Her Öğretmenler Günü öncesinde MEB tarafından yollanan bu hadsiz uyarılar, MEB’de vitrin değişse de öğretmenlere açgözlü ve potansiyel rüşvetçi gözüyle bakan zihniyetin değişmediğini göstermektedir. Ülkede kötü yönetim yüzünden ekonomiden sağlığa kadar her alan gerilediği halde fedakarca mesleğini icra eden, insan şekillendiren, yarının bireylerini yetiştiren eğitim emekçilerine karşı bu çarpık bakışın kabul ve izah edilebilir bir yanı yoktur” denilerek öğretmenlerin tarafsızlıklarını bozacak, kayırma dedikodusu yaratacak hediyeleri kabul etmeyecek bir ahlaka sahip olduğunun altı çizildi, “Aynı ahlaklı ve etik duruşu tüm yöneticiler için bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.