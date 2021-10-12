Milas’ta 13 sınıf kapatıldı, 340 öğrenci karantinaya alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıl ara verilen yüz yüze eğitime, 6 Eylül’de yeniden başlanmıştı. Salgın önlemleri nedeniyle Milas’ta bulunan okullardan 13 sınıf kapatılırken, 340 öğrenci karantinaya alındı. 5 öğrencinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 13 sınıfın kapatıldığı ve 340 öğrencinin karantinaya alındığı açıklandı.

Karantinaya alınan 340 öğrenci, 5 gün sonra yaptırılacak PCR testinin ardından negatif çıkması durumunda sınıflarında yüz yüze eğitime devam edecek. PCR testi yaptırmayan öğrenciler ise 10 gün sonra yüz yüze eğitime devam edebilecek.

5 ÖĞRENCİ POZİTİF ÇIKTI

Kapatılan 13 sınıftan bir sınıfta üç öğrencini testinin pozitif çıktığı diğer sınıflardan da ise iki öğrencinin testlerinin pozitif olduğu öğrenildi.