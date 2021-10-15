Milli Eğitim Bakanı Özer’den ‘kapalı sınıf’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün itibariyle tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır” dedi.

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Bir süredir restorasyon çalışmaları ve yeni bina ile derslik yapımı devam eden Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapılan yeni binasının açılışı bugün gerçekleşti. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı.

Programda konuşma gerçekleştiren Bakan Mahmut Özer, şunları söyledi:

SADECE EĞİTİM DEĞİL MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

– Eğitim, bir ülkenin inşasında beşeri sermayesinin yetişmesinde en önemli unsurdur. Dolayısıyla açılması gereken ilk, kapatılması gereken en son yerlerdir. Okulların açık olması sadece bir eğitim meselesi değildir. Aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir. Bir buçuk yıllık arada, okulların kapanmasından en fazla olumsuz etkilenen, en dezavantajı kesimlerdir.

– Biz eğitimde fırsat eşitliğini merkeze koyacaksak mutlaka tüm önlemleri alarak eğitime yüz yüze devam etmek durumundayız. Türkiye’nin eğitim sistemi devasa bir eğitim sistemidir. 18 milyon öğrencisi, 1.2 milyon öğretmeni, 100 binin üzerinde çalışanıyla yaklaşık yirmi milyonluk kitleyi dolaylı olarak da tüm Türkiye’nin tamamını etkileyen bir sisteme sahiptir.

– Milli Eğitim Bakanlığı kapasitesi Türkiye'nin örneklemi değil evrenidir. Onun için Covid sürecinde Türkiye’nin normalleşmesi için, mutlaka eğitim sisteminin normalleşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla başlangıçtaki kararlığımızın arkasında olmaya devam ediyoruz.

KARARLILIĞIMIZ SONUNA KADAR SÜRECEK

– Bizim 57 bin 108'i devlet okulu olmak üzere sistemimizde 71 bin 320 tane okulumuz var. Altıncı haftayı tamamladık. Bugün itibariyle tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. 71 bin 320 okulumuzda 850 bin derslik, yani bir milyona yakın derslik vardır. Bugün itibariyle bu dersliklerden 4 bin 25 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir. Yani oran yüzde birin çok çok altındadır.

Ve ilginç olanı cumartesi günü 4 bin 25 sınıfımızdan bin 132'si, pazar günü de bin 15'inin karantina süresi dolmaktadır. Dolayısıyla pazartesi günü bu sınıflarımızdan 2 bin 147'si eğitime devam edecektir. Yani sistemin merkezi, okulların açık kalması esası üzerine yürümektedir. Ve bu kararlılığımızı sonuna kadar devam edeceğiz.