Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdi! Yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıklayan Selçuk şu ifadeleri kullandı;
Türkiye ve dünyadaki gidişe bakıyoruz. Kontrol artmaya başladı. Varyantlarla ilgili farklı çözüm senaryoları başladı. Türkiye’de de kontrol edilebilir düzeyde.
6 EYLÜL’DE BAŞLIYOR
*Tereddütsüz Eylül’de başlayacak gibi yönetiyoruz. 31 Ağustos’ta öğretmenlerin, 6 Eylül’den itibaren de öğrencilerin gelmesini bekliyoruz.
*Öğretmenlerimizle her görüşmemde şunu söylüyorum, ne olur ilk ders matematik, fizik demeyin. Bunu şundan dolayı istiyorum. Benim arkadaşlarımla konuşurken şunu söylerim.
*Sınıftaki çocukların gözünüze gözünüz değmeden, kalbine ılık ılık akmadan derse başlamayın. Önce hemhal olalım. Sohbet edelim. Konuşalım.
“BUNU SALGINDAN BAĞIMSIZ İSTİYORUM”
*Bunu salgından bağımsız istiyorum. Bu öğretim yılının tümünü güçlendirir. Aslolan öğretmen ile öğrenci açısından şefkat bağıdır. Bu kanalı açmadan ders öğretemezsiniz. Birden bire akademik şokla karşılaşmalarını istemiyoruz.
*Çocukların motivasyonu, beklentisi, sosyal duygusal özellikleri salgın döneminde farklılaştı. Gelir dağılımı düştüğünde öz yönetimin yükseldiğini, gelir dağılımı yükseldiğinde öz yönetimin düştüğünü görüyoruz.
*Hangi çocukların neye ihtiyacı var diye rehberlik notları, videolar hazırladık. Hangi dilimde sosyal duygusal eksiklikler var, bunları tespit ettik.
AŞILANMAYAN ÖĞRETMEN VAR MI?
*Bizim ilk sayılar yüzde 15 civarında öğretmenimiz aşıya gelmedi. Zamanlama, lojistik nedenler olabilir. Yaptırmak istemeyebilir. Bu konuyla ayrıntılı analiz henüz bitmedi.
*Bizim ‘aşı olmayan öğretmenin eğitim, öğretim yapması söz konusu olamaz’ diye bir yaklaşımımız hukuki olarak olamaz.
*Biz de gerekirse bire bir konuşur, dertleşiriz. Hiçbir öğretmenimiz hiçbir çocuğu riske atacak bir tercihte bulunmaz.
LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakan Selçuk ayrıca, LGS tercih sonuçlarının 26 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu.