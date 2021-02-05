ODTÜ’lü akademisyenler: Boğaziçi’ni sonuna kadar destekliyoruz

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestoları devam ediyor. Protestolar devam ederken Boğaziçililere bir destek de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) akademisyenlerinden geldi.

ODTÜ kampüsünden açıklama okuyan akademisyenler, Boğaziçililerin itirazlarına katıldıklarını ve onları desteklediklerini vurguladı.

“GÖZLATINA ALINAN VE TUTUKLANAN HERKES DERHAL SERBEST BIRAKILMALI”

Okunan açıklamada şöyle denildi:

“Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasına karşı temel, evrensel, özerk, demokratik üniversite geleneklerini ve akademik ilkelerini savunan tüm Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin haklı itirazlarına katılıyoruz ve onları sonuna kadar destekliyoruz. Bu gelenek ve ilkeleri savunan üniversite öğrencileriyle gurur duyuyoruz. Oysa evrensel hukuk ilkeleri gereği anayasal güvence altına alınmış olan ifade ve protesto özgürlüklerini kullanmak isteyen bu öğrenciler, polis şiddetine maruz kalmaktadır. Kendilerine yönelik baskı ve şiddet son bulmalı. Bu süreçte gözaltına alınan ve tutuklanan herkes derhal serbest bırakılmalıdır.”

“REKTÖRLERİN VE YÖNETİCİLERİN SEÇİMLE İŞ BAŞINA GELMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR”

Üniversitelerin topluma hesap veren demokratik kurumlar olması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “Üniversitelerin dışarıdan herhangi bir baskıya maruz bırakılmaması toplumsal refah açısından önemlidir. Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik usullerle seçilmiş kurumlarda kalması, yöneticilerin ise bunların uygulayıcısı olması özerklik için gereklidir. Tüm akademik birim yöneticilerinin seçimle belirlenmesi de bu özerkliğin ve hesap verilebilirliğin diğer bir teminatıdır. Ülkemizdeki tüm üniversitelerde rektörlerin ve diğer yöneticilerin seçimle iş başına gelmesi bu açıdan çok önemlidir” denildi.

“YAŞADIĞIMIZ SORUN TÜM TÜRKİYE'NİN SORUNUDUR”

“Yaşadığımız sorun sadece Boğaziçi Üniversitesi'nin değil, tüm Türkiye üniversitelerinin ve olumsuz sonuçları açısından Türkiye'nin sorunudur” ifadelerinin yer aldığı açıklama, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim elemanları olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan ve özerk, demokratik üniversiteye zarar veren gelişmeleri kaygıyla izlediğimizi, bu ilkenin savunulmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu ve bu nedenle bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” sözleriyle tamamlandı.

İlginizi Çekebilir Son dakika... Erdoğan'dan Boğaziçi açıklaması: Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı istifa etsin diyecekler