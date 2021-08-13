Ortak çağrı: Okullar amasız, fakatsız açılmalı, gerekirse 7 gün eğitim yapılmalı

Önde gelen 8 Sağlık, eğitim, öğretmen ve veli örgütlenmesi “Okulları güvenli olarak açalım. Okulları geleceğimiz için açalım. Okulları çocuklarımız için amasız, fakatsız açalım. Okulları tam zamanlı, yüz yüze ve kesintisiz açalım” çağrısı yaptı.

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Türk Tabipler Birliği (TTB), Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Öğretmenler Sendikası, Eğit Der. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği ile Öğrenci Veli Derneği, okulların açılmasına kısa bir süre kala bir basın toplantısı düzenledi. Başta hükümet, siyasi partiler, sendikalar, uzmanlık dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve veliler olmak üzere çocukların sağlığı, hakları, iyiliği ile ilgili çalışan tüm kurum ve kişilere çağrı yaptı. “Pandemi, eğitimi aksatmanın, ailelerin yaşamını sekteye uğratmanın ve en önemlisi çocuklarımızın geleceği ile oynamanın bahanesi olamaz” denildi.

KAYIPLARIN TELAFİSİ YOK

Prof. Dr.Türkan Günay'ın okuduğu basın açıklamasında, “Yüz yüze eğitimin bir buçuk senedir ortadan kalkması çocuklara, gençlere ve kadınlara, özellikle de dezavantajlı gruplara daha önce defalarca vurguladığımız gibi büyük zarar vermiştir. Çocukların ve gençlerin zihinsel, sosyal ve bedensel gelişimlerinde geri dönüşü olmayan kayıplar yaşanmıştır. Bunların telafisi ne yazık ki yoktur” denildi.

4 MİLYON GENÇ VE ÇOCUK EĞİTİMDEN KOPTU

Açıklamada evde kalmanın çocuklar için riskleri şu ifadelerle dile getirildi; “Ağır ihmal, istismar, artan açlık, işçi olarak çalıştırılma, erken yaşta evlendirilme, örgün eğitimden tamamen kopma ve sosyal ortamlardan kopmadır. Özellikle kız çocukların okullaşması ciddi bir seviyede azalmış ve çocuk yaşta evlilikler çoğalmıştır. Okulların kapalı kalması nedeniyle kadın istihdamı azalmış ve ekonomik gücü azalan ve bakım yükü artan kadınların maruz kaldığı şiddet artmıştır. Dört milyon çocuk ve genç eğitimden kopmuş durumdadır. Kapanma süresi uzadıkça okula bir daha dönmeme artacaktır.”

“OKULLAR AMASIZ, FAKATSIZ AÇILMALI”

Ayrıca açıklamada, “Pandemi, eğitimin önüne zorluklar koyuyorsa, o zorluklar aşılmalıdır. Bu bir kaynak sorunu değildir. Bu bir imkân sorunu değildir. Bu bir tercihtir. Türkiye artık tercihini çocuklar ve gençlerden yana yapmalı, her aşamada okulları amasız, fakatsız açmalı ve açık tutmalıdır. Özellikle okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, köy ve belde okulları ile özel eğitim kurumları tam zamanlı olarak açılmalı, bu okullarda uzaktan eğitim söz konusu olmamalıdır. Bu kurumlarda sene boyunca eğitim kesintiye de uğramamalıdır” denildi.

“EN SON KAPANAN, İLK AÇILAN OKULLAR OLMALI”

“Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi (DSÖ Avrupa), Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF ve Avrupa Hastalık Kontrol Dairesi ECDC gibi uluslararası otoritelerin bu konudaki önerileri nettir: Pandemide okullar, diğer tüm ortamlar kapandıktan sonra vaka sayıları hala kontrol altına alınamıyorsa, ancak son çare olarak kapatılmalıdır. Açılma döneminde ilk açılan okullar olmalıdır” ifadeleri kullanılan açıklamada şu taleplerde bulunuldu;

“GEREKİRSE 7 GÜN EĞİTİM YAPILMALI”

**Eğitimin yükselen vakalardan etkilenmemesi, yüz yüze eğitimin mümkün olan en fazla kademede yapılabilmesi için sınıf mevcutları seyreltilmeli, en uzun süre devam ettirilebilmesi için sınıf mevcutlarının seyreltilebilmesi ve hasta veya öğretmen sayısının acilen artırılması gereklidir.

**Sınıf mevcudu yüksek olan okullar tespit edilerek bu okullarda gerekirse 7 gün eğitim yapılabilecek şekilde (ikili ya da üçlü tam gün öğretim) planlama yapılmalı. Acilen geçici ve kalıcı ek derslikler oluşturulmalı.

**Okulların fiziksel özellikleri gözden geçirilmeli, tüm sınıfların pencerelerinin açıldığından emin olunması gerekir.

**Okullar tüm çocuklar için devam mecburiyeti ile açılmalı,çocuk ya da ailesindeki özel sağlık durumları gibi istisnalar dışında çocuğu okula göndermek veli inisiyatifine bırakılmamalıdır.

**Salgında yeni varyantlar ve yeni zirveler de göz önüne alınarak acilen bir eğitim eylem planı oluşturulmalı.

**Salgın kadar, eğitim de bir halk sağlığı sorunudur. Bilimsel bulgular ışığında acilen gerçekçi ve güvenli eylem planı oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.

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