Üniversiteli kadınlardan yangında zarar gören çocuklara yardım

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Adana Şubesi ,bir süre önce meydana gelen Kozan İlçesindeki orman yangınında en fazla zarar gören ve taşımalı eğitim yapan öğrencilerin devam ettiği Akdam İlköğretim Okulundaki 208 öğrenciye kırtasiye, çanta, ayakkabı ve çorap yardımında bulundu.

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Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Adana Şubesi Başkanı Zuhal Dinçer, “Biz, 1949 yılından bu yana beri kız çocuklarının eğitimi ve kadının güçlenmesi için her türlü çalışmanın ve projenin içinde olan kamu yararına bir derneğiz. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı ,Cumhuriyet değerlerine inanmış insan haklarını , çağdaşlığı ve laikliği savunan bir STK olarak başta üniversite öğrencilerimize burs temin etmek olmak üzere, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardımlarda bulunuyoruz. Kozan'daki yargından etkilenen öğrencilerimiz için de Seyhan Belediyesi'nin içinde kırtasiye malzemeleri de olan 98 adet çanta ile ayakkabı ve çorapları çocuklarımıza ulaştırdık. Bundan sonra da yardımlarımız sürecektir” dedi.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Adana Şubesi'nin yerinde yaptığı yardım, çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.