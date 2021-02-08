YKS ne zaman yapılacak? TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ne kadar?

Öğrencilerin eğitim hayatlarına devam edecekleri üniversiteyi belirleyeceği YKS'de başvuruları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alınmaya devam ediyor. YKS başvurusunu bu tarihlerde yapamayan adaylar için “geç başvuru günü” 17-18 Mart olarak belirlendi.

YKS BAŞVURU AİS EKRANI

YKS BAŞVURU KILAVUZU

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT'ye girecek adaylar 90 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180 Lira,

– TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270 Lira yatıracaklardır.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:

* ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra MEB e-okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

* Hem ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinen adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli veya geçersiz bir fotoğrafı (*) bulunanlar da sistemde geçerli eğitim bilgisi** bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ndeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylar:

* İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

* İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde de geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar, MEB e-okul sisteminde ortaöğretim bilgileri bulunuyor olsa da 2021-YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bir başvuru merkezinden yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.