Yüz binlerce adayın sıralaması kaydırıldı

Üniversite sınavı 2.6 milyon adayın katılımıyla 26-27 Haziran'da yapılmıştı. Sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu geçen hafta yayınladı. Adaylar kılavuza göre 5-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacak. 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu inceleyen Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, kılavuzdaki skandalı SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

SIRALAMALAR KARIŞTI

“ÖSYM tercih kılavuzunda her yıl bir önceki yılın taban puan ve sıralaması yer alır. Tercih yapacak aday kendisinin puan ve sıralamasına yakın girebileceği programları böylece görerek, sıralamaya göre bir tercih listesi yapar. Bu yıl kılavuzun ilk kontrol nüshasında inanılmaz bir hata var. Sınavın ilk aşaması TYT puanı ile yani 2 yıllık bölüm 9 bin 964 bölümden 1811'inin taban puanında hata yok ama sıralaması tamamen hatalı girilmiş.”

366 BİN SIRA FARKI VAR

“Örneğin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bandırma MYO Gıda Teknolojisi Programı'nı inceleyelim. YÖK Atlas'ta bu bölümün puanı 234,098 ve sıralaması 1 milyon 116 bin 739 olarak yayınlandı. Meslek lisesi mezunu son aday 233,956 puan ve 1 milyon 496 bin 285'inci sıradan yerleşti. ÖSYM'nin 2021 tercih kılavuzunda ise aynı bölümde meslek liseli adayın ek puanla elde ettiği sıralama avantajı hiç dikkate alınmadan sadece ek puansız sıralama kılavuza konulmuş.”

TERCİHTE ELENME RİSKİ

“Böylece aynı bölüm için 366 bin adaylık bir sıralama yanlışlığına imza atıldı. Ek puanlı giren ile normal giren arasında 0,1 puan fark varken sıralamada 366 bin adaylık bir esneme tercih yapacak adayları yanıltır. 1811 programda önemli sıralama sapmaları var. Tercihler başlamadan, hatalar düzeltilip, kılavuz güncellenmeli. Aksi halde 2 yıllık okulu normal yerleştirme puanı ve sırasıyla seçecek öğrenciler ÖSYM'nin bu hatası nedeniyle yanıltılarak, açıkta kalır.”

5 SORU 5 CEVAP

Puanlar nasıl hesaplanıyor?

– 2 yıllık programlara meslek liseli bir öğrenci eğer kendi alanında girerse, diploma notunun yüzde 90’ı hesaplanıp, sınav puanına eklenir. Alan dışı giren adayların diploma notlarının yüzde 60'ı eklenir. Yerleştirme puanı bu sistemle oluşturulur. Ek puanla giren bir öğrencinin sınav puanı düşük olsa da diploma notu yüzde 90 etkileyince, sıralamada öne çıkar.

Hatanın kaynağı ne?

– ÖSYM 2021 kılavuzunda, 2 yıllık programlara son yerleşen meslek liseli öğrencinin ek puanını doğru alınsa da, öğrencinin genel sıralaması okulun sıralaması kabul etmiş. Ek puan eklenmemiş sıralama kılavuza konulmuş.

Kaç bölüm etkilendi?

– ÖSYM'nin yaptığı bu hata 2021 yılı 2 yıllık bölümlere YKS'yle öğrenci alan 9 bin 964 bölümden 1811 bölümün kılavuzda sıralamasını kaydırdı. Puan yerine sıralamaya göre tercih yapılacağı için 2021 ÖSYM kılavuzu her öğrencin tercihini otomatik olarak hatalı yapması gibi bir riske yol açar.

Adaylara ne olur?

– ÖSYM'nin sıralama hatası her bölümde asgari 30 bin ve azami 366 bin kişiye kadar sıralamaları değiştirdi. Öğrenciler, kendi sırasının 366 bin kişi üzerinde tercih listesi yapmayacağı için gerçek sırasını asla bilemez, hatalı tercihten açıkta kalır. Adayların tercih hatası yapmasına yol açılır.

ÖSYM ne yapacak?

– ÖSYM'nin genel sıralamaya göre eklenmiş puanlı sıralamayı yeniden yayınlaması gerekir. Tüm öğrencilerin genel yerleştirme sıralaması yayınlanmadan hata düzelmez. 2 yıllık 1811 bölümün yerleştirmesi hatalı olur. Adayların yüzde 18'i yani her 5'inden 1'i hatalı tercih yapar.”

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EN ÇOK KONTENJAN 2 YILLIK BÖLÜMLERE

2021'de devlet üniversitelerine 852 bin, vakıf üniversitelerine 171 bin öğrenci kontenjanı ayrıldı. 4 yıllık lisans programlarına 494 bin ve 2 yıllık ön lisanslara ise 492 bin öğrenci yerleştirilecek.