1 ayda 18 bin turist geldi, 100 milyon TL harcadılar

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, kasımda 18 bin turistin giriş yaptığını, bunun da kent ekonomisine 100 milyon TL'lik katkı sağladığını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van’da, corona virüsü tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020’de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra martta kısmen açıldı. İran’da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim’den itibaren tamamen açıldı. İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden Van’a çevirirken, kentte turist yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Yılbaşı için de otellerdeki rezervasyonların yüzde 100’e ulaştığı belirtildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 2015 yılından bu yana Van’ın, İran turizm pazarına girmesi için çok emek harcandığını belirterek, şunları söyledi:

– Ülkelerin milli parasının değer kaybı, o ülkeleri alışveriş cenneti haline getirir. Dolayısıyla parası değer kazanan ülkelerin vatandaşlarına önemli fayda sağlayacağı herkesçe biliniyor. 2019’da ilimize 500 bin İranlı turist giriş yaptı. Yine bizim hedefimiz 1 milyon turist. Van, yüzde 61,4 hizmet sektörüyle kendi ekonomik faaliyetlerini yürütüyor.

– Otelcilik, konaklama, lojistik bütün bu sektörler, yeme içme, kafe, restoranlar gibi hizmetler dolayısıyla yılbaşıyla beraber bu hizmetler sektörünün ciddi bir fark yaratacağını, bu doluluğun yüzde 100 aşamasında olduğuyla ilgili bilgiler bize de geldi ama bunu bütün yıla yaymak gibi bir politikamızın olması lazım.

– Biz de Van TSO olarak aynı zamanda sadece İran’ı hedef ülke olarak algılamayıp, bu pazarı da çeşitlendirmek için yeni çalışmalar yapacağız. Bunun için Arap ülkelerine, başta Kuzey Irak’a bir tanıtım stratejisiyle seyahatler düzenleyeceğiz ve bu pazar çeşitliliğini de geliştirip kentimizin ekonomisine katkı sağlamaya çalışacağız.

– Kapıköy Gümrük Kapısı’nın 15 Ekim’de açılmasıyla birlikte sadece kasımda 18 bin turistin ilimize giriş yaptığını biliyoruz. 1 aylık rakam itibarıyla oldukça sevindirici ve mutlu edici. Her bir İranlının ortalama 500 dolar harcadığını varsaydığımızda ki kurların yükselmesiyle beraber bu rakamları 300 dolar olarak ölçenler var ama ortalama 500 dolar harcama yaptıklarında ciddi rakama ulaşmış olduğumuzu ve bunun da nereden bakarsanız 100 milyon TL’lik sadece 1 aylık işlem hacmine tekabül ettiğini söylememiz mümkün. (DHA)