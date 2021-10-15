İhracatçının finansman sorununa şirket çözümü

TİM ve Eximbank, 10 milyon TL sermaye ile İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kurdu. Şirket ile ihracatçı firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İhracat kapasitesinin ve uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılması ile ihracatçı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırılması amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kuruldu.

İGE’nin 10 milyon TL sermaye ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ve Eximbank'ın ortaklığı ile 14 Ekim'de kurulduğu belirtildi.

Söz konusu şirket aracılığıyla, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişmeleri kefalet suretiyle sağlanacak.

‘KREDİ ÇEKMEK İÇİN ARSASINI İPOTEK ETTİRMESİN DİYE’

Buna göre, ihracatçıların kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayarak teminat sorununa çözüm olması hedefleniyor.

İhracatın tabana yayılmasını sağlayarak ihracat hacminin sürdürülebilir şekilde artırılmasına büyük katkı sağlaması amaçlanıyor.

İhracata yönelik büyüme modeli hedefi doğrultusunda ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler ile uğraşan firmalara yönelik ihtisaslaşmış ‘İhracat Kredi Garanti Fonu'nun, küçük ölçekli firmaların ise ihracat kredisi bağlamında finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. (İHA)



İlginizi Çekebilir Merkezi bütçe eylülde 23,6 milyar TL açık verdi

İlginizi Çekebilir Merkez'in faiz indirimi mevduatı vurdu, kredileri düşürmedi: İşte nedenleri...