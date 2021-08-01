10 yılda kimyasal gübre kullanımı 5 milyon ton arttı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde her geçen yıl organik bitkisel üretim yapan çiftçi sayısı, üretim yapılan alan ve üretilen ürün miktarının hızla düştüğünü iddia etti.

MEHMET SERBES

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Organik bitkisel üretimde sürekli gündem yaratılmasına rağmen yıllara baktığımızda organik tarım yapan çiftçi sayısında önemli ölçüde düşme görülmektedir. Çiftçi kayıt sisteminde 2 milyon çiftçi bulunmasına karşın, sadece 52 bin çiftçinin organik tarım yapması ve bir önceki yıla göre organik tarım yapan çiftçi sayısının azalması bu bağlamda yapılması gereken çalışmalarda iktidarın beceriksizliğini göstermektedir” dedi.

‘DÜŞÜNMEK GEREKİR'

Kimyasal gübre (azotlu, potaslı, fosforlu) kullanımının da her geçen yıl ciddi oranlarda arttığını belirten Gürer, “2010'da 9 milyon 952 bin 752 ton kimyasal gübre kullanılırken bu rakam 2015'te 10 milyon 777 bin 779 tona, 2020 yılında ise tarihin en yüksek seviyesine çıkarak 14 milyon 495 bin 815 tona yükselmiştir. Yani 10 yılda kimyasal gübre kullanımının yaklaşık 5 milyon ton artması, tarım alanları azalırken üzerine düşünülmesi gereken bir durumdur” diye konuştu.

TÜİK'e göre zam %45 gerçekte ise yüzde 100

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yıllık gübre zammını yüzde 45 olarak açıkladığına da dikkat çeken Gürer, “Bu fiyat neye göre hesaplandı? Hiç kullanılmayan ürünlerle mi belirlendi? 2020 Ağustos ayında tonu 1.800 TL olan üre gübre 4 bin 200 TL'ye çıktı. DAP 6 bin lirayı aştı. Gübre almış başını gidiyor, %100 zam geldi” dedi.