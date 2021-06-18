23 milyon yoksula 700 bin kişi daha eklendi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Türkiye'deki hane halkı ve kadın-erkek arasındaki gelir adaletsizliğine dikkat çeken bir araştırma yaptı. Buna göre bir ülkedeki gelir dağılımı konusunda önemli bir gösterge olan Gini katsayısı 2010 yılından beri en yüksek düzeye çıktı. Veriler, Eurostat tarafından yayımlanan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye en yüksek Gini katsayısına sahip ülke oldu. Yoksulluk oranının yüzde 29'a ulaştığı kaydedilirken, yoksul sayısı ise 700 bin kişi artış kaydetti.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nın 2020 sonuçlarını 15 Haziran'da yayımladığı anımsatılan Başkanlığını Arzu Çerkezoğlu'nun yaptığı DİSK'in açıklamasında eşdeğer hane halkı medyan fert gelirinin yüzde 70'i esas alındığında yoksul sayısının 23 milyon 704 bin ve yoksulluk oranının yüzde 29 olduğu kaydedildi. Böylece 2018'de 23 milyon 24 bin olan yoksul sayısının bir yılda yaklaşık 700 bin kişi artmış olduğu tespit edildi. Aynı şekilde de yoksulluk oranının bir yılda yüzde 28.5'ten yüzde 29'a yükselmiş olduğu ifade edildi.

SALGINI YANSITMIYOR

Açıklamada, verilerin bir önceki yılı (2019) referans aldığından Covid-19 salgının etkilerini yansıtamadığına da dikkat çekti. Türkiye'nin salgına böylesi bir gelir uçurumuyla girdiği düşünüldüğünde salgının etkisinin görüldüğü sonuçların çok daha çarpıcı olacağı belirtildi.

DİSK, Eurostat tarafından yayımlanan verilerde AB üyesi 27 ülke ortalamasında Gini katsayısının 0.302 düzeyinde olduğuna işaret ederken, bu oranın Türkiye'de 0.410 olduğu vurgulandı. Türkiye, Bulgaristan (0.408) ve Litvanya'nın (0.354) gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu üç ülke olduğu belirtildi. Araştırmaya

göre, gelir adaletsizliğinin en az olduğu ilk üç ülke ise Slovakya (0.228), Slovenya (0.239) ve Çekya (0.240) olarak sıralandı.

İŞVERENİN GELİRİ DAHA HIZLI ARTTI

DİSK'in araştırmasına göre işveren gelirlerinin çok daha hızlı artması dikkat çekti. Ücretli, yevmiyeli ve kendi hesabına çalışanların gelirleri 10 yılda yaklaşık 3 kat yükselmişken, işverenlerinkinin 4 kata yakın arttığı ifade edildi. Araştırmada, işteki duruma göre erkek ve kadınların fert gelirleri arasındaki fark da dikkat çekiyor. 2019 yılında kendi hesabına çalışan erkeklerin kadınlardan yüzde 64 oranında fazla gelir elde ettiği tespit edildi. Bu oran işverenlerde yüzde 21, ücretlilerde yüzde 18 olarak hesaplandı.