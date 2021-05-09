5 ildeki ormanlar yerleşime açılıyor

Orman Genel Müdürlüğü'nden alınıp tapuda Hazine adına kaydedilen 5 farklı ildeki orman alanının toplam büyüklüğü 264 futbol sahasını aşıyor.

5 ildeki orman alanlarının orman sınırı dışına çıkarılmasını düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla orman alanı dışına çıkarılan yerler ileride imara ve yerleşime açılabilecek. Kararla Artvin'in 767 bin, Osmaniye'nin 705 bin, Hatay'ın 292 bin ve Kütahya ile Karabük'ün de 60 biner orman alanı orman sınırları dışına çıkarıldı. Karar, Orman Kanunu'na 2018 yılında eklenen ve büyük tartışmalara yol açan ek 16'ncı maddeye dayanılarak alındı.

ARTVİN BAŞI ÇEKİYOR

Artvin'de Çayağzı Mahallesi ve Seyitler Köyü'nde toplam 767 bin 317 metrekareli orman alanı, orman sınırlarının dışına çıkarıldı. Osmaniye'de de Düziçi ilçesi Alibozlu Mahallesi'nde bulunan toplam 705 bin 578 metrekare alan orman sınırları dışına çıkarılarak Hazine'ye devredildi.