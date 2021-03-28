5 kişiden 1’i lokantaya gitti ama vatandaşlar tedirgin

Yeme içme mekanlarının saat kısıtlamaları ile açılışının önünü açan kararın ardından her 5 kişiden 1'i normalleşmenin ilk haftasında yeme içme mekanlarına gittiğini açıklarken, yüzde 44'ü ise kurallara uyulmadığını dile getirdi.

ENDİŞE ARTIYOR

Bu durum hem vatandaş hem de gidişat açısından olumsuz bir tablo yaratırken vatandaşın normalleşemeye olan desteği ise giderek azalıyor.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 44'ü kurallara uyulmadığını ifade ederken, tersini düşünenlerin oranı yüzde 32 ile sınırlı kalırken, bu durumun etkilerinin önümüzdeki günlerde yakından hissedilmesi olası. 2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşmeye yönelik ilk hafta yapılan değerlendirmelerde, toplumun yarısı (%50) bu kararı desteklerken, üçte birinden fazlası (%37) yanlış bulduğunu ifade etmişti. Gençlerin yeme-içme mekanlarına gitme eğilimi ise daha yüksek. 18-25 yaş grubunda her 3 gençten birisi (%32) ilk hafta yeme-içme mekanlarına gitmiş.

TEDBİRLER SIKILAŞABİLİR

Gelecek haftalarda tedbirlerin yeniden sıkılaştırılabileceğini aktaran Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, “Vakalardaki artış, normalleşmeye dair ilk düşünceleri etkiledi. İlk hafta tedbirlerin gevşetilmesine destek oranı %50 iken, takip eden haftada %44'e geriledi. Mekanların özellikle güzel havalarda dolup taşması eklenince endişelenmemek zor” diye konuştu.

Gelecek haftalarda tedbirlerin yeniden sıkılaştırılabileceğini aktaran Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, “Vakalardaki artış, normalleşmeye dair ilk düşünceleri etkiledi. İlk hafta tedbirlerin gevşetilmesine destek oranı %50 iken, takip eden haftada %44'e geriledi. Mekanların özellikle güzel havalarda dolup taşması eklenince endişelenmemek zor” diye konuştu.