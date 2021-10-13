ABD’de enflasyon eylülde beklentiyi aştı, dolar rekor tazeledi

ABD'de yıllık enflasyon eylülde yüzde 5,4 ile beklentilerin hafif üzerinde geldi. ABD'de de enflasyonun geçici olmayabileceği yönünde yorumlar artıyor. Verinin açıklanmasının ardından dolar/TL'de 9,09'luk yeni zirve görüldü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde yıllık yüzde 5,4 artış kaydetti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 5,3 artış yönündeydi.

TÜFE’de aylık bazda artış yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,3 idi.

Çekirdek göstergeler ise beklentilere paralel gerçekleşti.

Buna göre gıda ve enerji hariç enflasyon aylık olarak yüzde 0,2; yıllık olarak ise yüzde 4 oldu.

Verinin açıklanmasının ardından dolar/TL’de de 9,09’luk yeni rekor görüldü.

FED ÜYESİNDEN ‘GEÇİCİ DEĞİL’ ÇIKIŞI

Bugüne kadar enflasyon yükselişinde geçici faktörlere dikkat çeken ve orta vadede enflasyonun geri çekileceğini öngören Fed üyelerinden farklı sesler geliyor.

Arz zinciri kaynaklı sorunlar ve hizmet sektöründeki yeniden açılmanın yarattığı etkilerin uzun süreli olabileceğini belirten Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic “bu etkiler geçici değil” dedi.

Bostic, Financial Times'a yaptığı açıklamada ABD istihdamındaki yavaşlanın varlık alım azaltımı takvimini geciktirmemesi gerektiğini söyledi. Bostic ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard varlık alımını azaltmaya başlanması için kasım ayını öneriyor.

Eski Fed Başkanı ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise yüksek enflasyon için “geçici” tabirini kullanmaya devam etse de fiyat artışlarının normale dönmesinin uzun bir süre alabileceğini kabul etti.