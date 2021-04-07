Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması mahkemeye taşındı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından akaryakıta getirilen tavan fiyat uygulamasına karşı dava açıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, “EPDK tarafından 18 Mart 2021 tarihinde başlatılan, sektöre zarar verdiğine ve haksız olduğuna inandığımız tavan fiyat uygulamasında; yürütmenin durdurulması ve iptali için sendikamız EPGİS tarafından açılacağını beyan ettiğimiz dava bugün itibari ile açılmıştır.” denildi.

EPGİS tarafından 17 Mart 2021 tarihinde sozcu.com.tr'ye yapılan açıklamada, EPDK'nın söz konusu kararına tepki gösterilerek, “EPDK’nın almış olduğu karara istinaden, 18 Mart tarihinde uygulamaya geçecek olan ve 2 ay süreyle akaryakıt fiyatlarına getirilecek olan tavan fiyat uygulaması maalesef sektörümüz paydaşlarına onarılması güç bir darbe vuracaktır” denilmişti.

‘EPDK GELİR PAYINDAN FERAGAT ETSİN'

Yapılan müdahalenin pompa fiyatlarında indirim olarak görülmesine rağmen esasında bayi ve dağıtıcı şirketinin kârlılığına direkt müdahale ve büyük bir yetki kullanımı olduğu belirtilen açıklamada, “Vatandaşa daha uygun fiyat ile akaryakıt satışı hedefleyen EPDK, fiyatlandırma sistemi içinde almış olduğu litre başı 5 kuruşluk gelir payından neden feragat etmemektedir ve tüm yükü bayi ve dağıtıcı şirkete yüklemektedir? Bu gelirinden feragat etmesi en azından bizim üzerimizdeki yükü de azaltacaktır.” ifadeleri yer almıştı.

EPDK NE DEMİŞTİ?

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Devletimiz, eşel mobil sistemi ile üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki bazı şirketler kâr oyunları ile bu uygulamayı suistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik” dedi.

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