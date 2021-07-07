Akbank’ta teknik sorun devam ediyor: Bankadan özür mesajı

Akbank’ta dijital bankacılık sisteminde dün başlayan sorunlar bugün de devam ediyor. Akbank müşterileri bankacılık işlemlerini yapamadıklarını belirtiyor.

Sosyal medyada da Akbank müşterileri, yaşadıkları sorunları paylaşarak duruma tepkilerini ifade ediyor.

Akbank tarafından yapılan yazılı açıklamada, sorunun ve çözüm çalışmalarının sürdüğü belirtildi ve özür mesajına yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.

Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler.

Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz.”

Akbank’ın sosyal medya hesaplarından dün paylaşılan mesajda “Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır.” denilmişti.