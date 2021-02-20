AKP’li belediyeden lokum ve kolonya ihalesine 3 milyon TL

Bir yıldan bu yana hayatı olumsuz etkileyen ve günlük yaşamı durma noktasına getiren küresel salgın nedeniyle çoğu esnaf kepenk kapattı, vatandaş ise maddi darboğaza girdi.

Halkın durumu böyle iken, AKP'li Isparta Belediyesi ‘Promosyon ürün' satın aldı. Belediye, gül kolonyası, çikolata, lokum, VIP kalem seti, çay bardağı, kahve fincanı, imsakiye, termos, kupa, kanvas tablo gibi ürünler için 3 milyon lira harcayacak. Promosyon ürünler arasında Cumhurbaşkanının posteri, Isparta Belediyesi Bayrağı ve belediye rozeti olması da dikkat çekti.

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, “Esnaf kan ağlıyor. Vatandaş borç batağında ama belediye gösteriş için 3 milyon lira harcıyor, yazıktır” dedi. Isparta Belediyesi 18 Ocak 2021'de ‘promosyon ürünleri alımı' ihalesine çıktı. 17 Şubat'ta ise bir hediyelik eşya firmasıyla 2 milyon 797 bin 600 TL'lik sözleşme imzalayarak özel günlerde hediye etmek üzere bir dizi promosyon ürüne para harcadı.