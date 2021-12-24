AKP’li Cahit Özkan’dan dolar kuru ve faiz açıklaması

TBMM AKP Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, 'kur tehdidiyle paradan para ve faizle para kazanan ekonomi anlayışının terk edildiğini' belirterek "Yeni ekonomi programında düşük faiz ve istikrarlı kur politikasıyla Türkiye'nin ihracat avantajını kalıcı hale getirecek ve bu çerçevede ülkemizin refahını arttırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Çamlık Ofisİ’nde TBMM AKP Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın düzenlediği basın toplantısına, AKP Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, AKP İl Başkanı Yücel Güngör, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Türkiye’nin son 20 yılının kolay geçmediğini belirten Özkan, “Ekonomimizi, milli irademizi ve demokrasimizi hedef alan saldırılar aslında vatandaşlarımızın, 85 milyonun ekonomik kaynaklarını hedef alıyordu. Biliyoruz ki darbeler, vesayetler ve milli iradeye karşı girişimlerin arka planında doğrudan ülkenin ekonomik kaynakları vardır” dedi.

“TÜRKİYE TERCİHİNİ YAPMIŞTIR”

‘Kur tehdidiyle paradan para kazanan, faizle para kazanan ekonomi anlayışının terk edildiğini’ ifade eden Özkan, şunları söyledi:

* İş dünyasının önünü görebildiği, yabancı yatırımcıların bizi tercih ettiği, üretim, istihdam ve ihracat avantajı sonuna kadar kullanılarak Çin’in son 20 yıllık süreçte yakaladığı hızlı büyüme trendine Türkiye olarak girebilecek miyiz? Bütün tartışma bu.

* Bu anlamda belki yüz yılda, bin yılda dediğimiz değişim sürecinde Türkiye tercihini yapmıştır. Ve tercihin millet ve iş dünyası nezdinde karşılığının olduğu görülmüştür. Yeni ekonomi programında düşük faiz ve istikrarlı kur politikasıyla Türkiye’nin ihracat avantajını kalıcı hale getirecek ve bu çerçevede ülkemizin refahını arttırmaya devam edeceğiz. DHA



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