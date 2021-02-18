AKP’ye tebrik kuyruğu muhalefete ambargo

Hakan Aksu, Sivas'da AKP İl Başkanlığı görevine seçildi. Aksu devletin bürokratlarını ağırlamaktan yorgun düştü. Hastane yöneticilerinden, doktorlara, müftüden, il müdürlerine, kadar çok sayıda kamu görevlisi AKP'li Başkana “Hayırlı olsun” ziyaretine gitti. CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, kendisi göreve başladığında, resmi makamlardan “Hayırlı olsun” ziyaretine gelen olmadığını açıkladı. İYİ Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Koç da, “Hiçbir resmi kurum temsilcisinden tebrik ziyareti olmadı'' dedi. DEVA Partisi İl Başkanı Serdar İnce de kamudan kimsenin ziyarete gelmediğini söyledi. AKP'li Aksu'yu tebrik için kuyruğa giren kamu görevlileri ise şöyle:

– İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç

– Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç

– Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan

– İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca

– Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan

– İmranlı Devlet Hastanesi Müdürü Murat Sevindik

– İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat

– KOSGEB İl Müdürü Bahattin Ünal.