Almanya’da küçük yatırımcılar kenevir hisselerine hücum etti

ABD borsalarındaki Reddit üzerinde organize olan küçük yatırımcıların başlattığı kenevir sektöründeki şirket hisselerine hücum etme çılgınlığı Almanya’da çok daha büyük bir etki yarattı.

Sektördeki şirketler en fazla işlem gören hisselerden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Reddit forumunun içindeki WallStreetBets grubunda yapılan bir paylaşımda kenevir üreticileri Tilray Inc ve Aphria Inc hisselerinin daha fazla yükselme potansiyelinin olduğu belirtildi.

BIDEN ETKİSİ

Bu potansiyel ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin kenevire daha az düzenleme getireceği beklentisinden kaynaklanıyor.

Tilray Lang & Schwarz platformunda TSİ 12:30 itibarıyla en fazla işlem gören şirket olurken Volkswagen ve Deutsche Bank’ı geride bıraktı.

Kenevir sektöründeki şirketlerden Sundial Growers ve Aurora Cannabis da küçük yatırımcıların bu platformda ilgi gösterdiği şirketlerden oldu.

YÜZDE 78 YÜKSELİŞ

Alpha Trading’den Stefan de Schutter “Bu Reddit ordusu ve arkadaşlarının işi” dedi.

ABD borsalarında Tilray yüzde 50 yükselirken Kanada’da Sundial ve Aurora sırasıyla yüzde 78 ve yüzde 21 yükseldi.

Frankfurt borsasında işlem göre Tilray ve Sundial hisseleri sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 54 yükseldi. (REUTERS)

