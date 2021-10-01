Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Ekim 2021

Altının ons fiyatı, 1 Ekim 2021 Cuma günü 1.753 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 500 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.366 TL.

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Altın fiyatları, doların toparlanıp diğer başlıca para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için altının maliyetini artırmasıyla, önceki seansta kilit 1,750 dolarlık seviyesinin üzerinde seyrederek bir haftanın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra bugün hafif geriledi. Altının spot fiyatı dün dolar endeksinde görülen düşüşle yaklaşık %1,8 yükseldikten sonra ons başına %0,1 düşüşle 1,754.64 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,755.90$ dolara geriledi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 496 TL, satış 500 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 499 TL. Fiyatlarda 1 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 1 Ekim 2021 Cuma günü 5005 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 810 TL, satış 826 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 825 TL. Fiyatlarda 1 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.332 TL, satış 3.366 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 3.364 TL. Fiyatlarda 2 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.617 TL, satış 1.650 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1651 TL. Fiyatlarda 1 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.274 TL, satış 3.307 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3302 TL. Fiyatlarda 5 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.266 TL, satış 3.299 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3296 TL. Fiyatlarda 3 lira yükseliş gerçekleşti.