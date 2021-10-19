Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 19 Ekim 2021
Altının ons fiyatı, 19 Ekim 2021 Salı günü 1.779 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 531 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.577 TL.
Altın fiyatları, dolar ve tahvil getirilerindeki düşüşün desteğiyle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artarak 1,767.91 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artarak 1,769.60 dolara yükseldi.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 526 TL, satış 531 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 511 TL. 20 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 19 Ekim 2021 Salı günü 5.298 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 860 TL, satış 877 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 845 TL. 32 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.541 TL, satış 3.577 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.446 TL. 131 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.720 TL, satış 1.755 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.691 TL. 64 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.476 TL, satış 3.512 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.383 TL. 129 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.469 TL, satış 3.509 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.375 TL. 134 TL yükseliş gerçekleşti.