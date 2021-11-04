Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 4 Kasım 2021

Altının ons fiyatı, 4 Kasım 2021 Perşembe günü 1.773 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 552 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.718 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in varlık alımlarını azaltmaya başlamasına rağmen faiz oranlarını artırmakta acele etmeyeceğini açıklamasının ardından, dünkü seansta gördüğü üç haftanın en düşük seviyesinden toparlanarak yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 13 Ekim’den bu yana görülen en düşük seviyeye görmesinin ardından bugün %0.3 artarak 1,775.00 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.7 artarak 1,775.40 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 547 TL, satış 552 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 551 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 4 Ekim 2021 Perşembe günü 5.507 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 894 TL, satış 912 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 908 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.681 TL, satış 3.718 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.715 TL 3 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.788 TL, satış 1.824 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.823 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3. 614 TL, satış 3.651 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.647 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3. 607 TL, satış 3.643 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.639 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.